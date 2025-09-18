Thị trường tài chính biến động trái chiều sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Ngày 17/9, thị trường tài chính Mỹ diễn biến trái chiều sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lần đầu tiên cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ, trong khi hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận sắc đỏ.

Cụ thể, S&P 500 chốt phiên giảm 6,41 điểm (tương đương 0,1%) xuống còn 6.600,35 điểm, Nasdaq Composite sụt 72,63 điểm (0,3%) so với tham chiếu, xuống còn 22.261,33 điểm, trong khi Dow Jones chốt phiên quay đầu tăng 0,57%, lên 46.018,32 điểm.

Cổ phiếu của những công ty công nghệ đã có nhịp tăng trưởng mạnh trong thời gian qua chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định giảm lãi suất của Fed trước áp lực chốt lời của các nhà đầu tư đã có lãi nhiều. Các mã chứng khoán của Nvidia, Oracle, Palantir và Broadcom đều đóng cửa thấp hơn kỳ vọng.

Trong khi đó, chỉ số Russell 2000 - đại diện của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ - tăng 0,18%, nhờ kỳ vọng của các nhà đầu tư vào tiềm năng tăng giá của nhóm công ty nhỏ vốn thường được hưởng lợi từ việc hạ lãi suất do phụ thuộc nhiều vào các biến động tài chính.

Thị trường kim loại màu và dầu mỏ của Mỹ cũng ghi nhận biến động mạnh khi giá vàng giao sau giảm 22,4 USD xuống còn 3.695,3 USD/ounce, dầu thô WTI giảm 0,73% xuống 64,05 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent chốt phiên tại 67,93 USD/thùng sau khi giảm 0,75% so với phiên giao dịch trước đó.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cố gắng trấn an các thị trường rằng động thái giảm lãi suất lần này không phải là khởi đầu của một chu kỳ hạ lãi suất dài hạn mà chỉ là động thái nhằm “quản lý rủi ro” và củng cố nền kinh tế chứ không phải ứng phó với một cuộc suy thoái kinh tế đã bắt đầu.

Ông Powell cũng cho biết nguy cơ lạm phát quay lại đã giảm xuống và Fed vẫn giữ cam kết sẽ đưa chỉ số này trở lại mục tiêu.

Khi được hỏi về thuế quan, người đứng đầu Fed nói rằng các công ty đã chuyển chi phí từ thuế sang người tiêu dùng nhưng tác động đối với lạm phát không nhiều và chậm hơn so với dự kiến.

Trong khi đó, đồng USD đã ổn định trong phiên sáng 18/9 sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi rồi bật tăng trở lại.

Chỉ số USD so với rổ tiền tệ chính rơi xuống 96,224 - mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022 - ngay sau quyết định của Fed, trước khi đảo chiều mạnh và tăng tới 0,44% trong ngày lên 97,074.

Đồng euro ổn định ở mức 1,1818 USD, sau khi bật lên 1,19185 USD - cao nhất từ tháng 6/2021 - trong phản ứng tức thì sau thông báo của Fed. Bảng Anh giữ ở mức 1,3626 USD, sau khi tăng vọt lên 1,3726 USD hôm 17/9./.

Fed hạ lãi suất lần đầu trong năm 2025, dự kiến có thêm 2 đợt cắt giảm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, Ngân hàng trung ương) hạ lãi suất cho vay 25 điểm cơ bản, xuống ngưỡng 4,0-4,25%, đồng thời dự kiến có thêm 2 đợt cắt giảm nữa trong năm nay.