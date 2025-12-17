Đồng USD gần chạm mức thấp nhất trong hơn 2 tháng

Đồng USD đi ngang trong phiên giao dịch ngày 17/12 và dao động gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 sau khi các số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu khiến giới đầu tư khó đoán về lộ trình điều chỉnh lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong phiên giao dịch tại châu Á, đồng euro được giao dịch ở mức 1,1751 USD/euro, chỉ thấp hơn đôi chút so với mức cao nhất trong 12 tuần vừa đạt được trong phiên trước, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ công bố chính sách trong ngày 18/12 với xu hướng được dự đoán là sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - ở mức 98,193 điểm trong phiên 16/12, cũng gần mức thấp nhất kể từ ngày 3/10.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã giảm 9,5%, hướng tới mức sụt giảm mạnh nhất trong một năm kể từ năm 2017.

Mặc dù kinh tế Mỹ đã tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, cao hơn dự báo của các nhà kinh tế theo khảo sát của Reuters, song tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,6%, một phần do chịu tác động của đợt chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày.

Giới phân tích cho rằng báo cáo việc làm chưa đủ rõ ràng để làm thay đổi đáng kể triển vọng chính sách tiền tệ của Fed nhưng hiện thị trường đang vận động khá thận trọng để chờ số liệu lạm phát sẽ được công bố ngày 18/12.

Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG nhận định tăng trưởng việc làm tại Mỹ vẫn còn yếu và mặc dù chưa đủ để Fed quyết định tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 1/2026 nhưng cũng sẽ khiến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 3, nếu các báo cáo việc làm tiếp theo tiếp tục xấu đi.

Fed đã cắt giảm lãi suất đúng như kỳ vọng trong tuần trước song cũng phát đi tín hiệu rằng chi phí vay khó có thể sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn, đồng thời để ngỏ khả năng chỉ còn một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm 2026.

Tuy vậy, thị trường vẫn đang nghiêng về khả năng Fed sẽ có thêm 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm sau, dù cho việc điều chỉnh ngay trong tháng 1 có thể không cao.

Ông Thomas Mathews, Trưởng bộ phận thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Capital Economics, nhận định nếu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố trong tuần này phù hợp với dự báo, Fed sẽ không chịu áp lực phải nới lỏng thêm chính sách ngay trong các cuộc họp tới. Theo ông, tháng 3 năm sau có thể vẫn còn là sớm cho việc hạ thêm lãi suất.

Hiện tại, thị trường đang tập trung theo dõi một loạt số liệu kinh tế tại Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong tuần này cũng như các quyết định chính sách tại châu Âu và Nhật Bản.

Ngoài quyết định của ECB dự kiến đưa ra ngày 18/12, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng sẽ có cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày.

Đồng bảng Anh (GBP) đi ngang ở mức 1,3424 USD/bảng, thấp hơn không đáng kể so với mức đỉnh 2 tháng đạt được trong phiên 16/12 sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2021 còn tăng trưởng tiền lương khu vực tư nhân lại yếu nhất trong gần 5 năm. Những số liệu này củng cố kỳ vọng BoE có thể sẽ cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, đồng yen (JPY) của Nhật Bản tăng nhẹ lên mức 154,56 yen/USD, gần mức cao nhất trong 2 tuần trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào ngày 19/12.

Thị trường dự báo BoJ nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ và giới đầu tư đang tập trung vào các tín hiệu định hướng chính sách cũng như triển vọng lãi suất trong năm tới.

Chiến lược gia ngoại hối và lãi suất toàn cầu Thierry Wizman của Macquarie cho rằng động thái của BoJ sẽ phản ánh sức ép lạm phát liên quan đến đồng yen yếu cũng như sự thay đổi trong quan điểm chính trị về giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt tại Nhật Bản.

Ông Wizman nhận định đồng yen có triển vọng tích cực hơn so với bảng Anh, đồng thời dự báo tỷ giá USD/JPY có thể giảm về mức 146 vào cuối năm 2026, trong khi tỷ giá GBP/USD dao động quanh mức 1,33-1,34./.

