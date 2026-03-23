Trung Quốc xác định 3 trọng tâm của chính sách tài khóa giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển cấp cao Trung Quốc năm 2026, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An cho biết trong giai đoạn “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” (2026-2030), chính sách tài khóa của nước này sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn gồm mở rộng nhu cầu trong nước, tăng cường đầu tư vào con người và thúc đẩy mở cửa, chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Lam Phật An, bước vào giai đoạn phát triển mới, chính sách tài khóa của Trung Quốc sẽ bám sát mục tiêu thúc đẩy phát triển chất lượng cao, duy trì định hướng chính sách tích cực. Trong quá trình thiết kế và triển khai, các biện pháp tài khóa sẽ được điều chỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả, tính chính xác và khả năng thích ứng.

Ông Lam Phật An nhấn mạnh trong 5 năm tới (2026-2030), Trung Quốc sẽ vừa duy trì mức thâm hụt ngân sách và quy mô chi tiêu hợp lý, vừa tăng cường điều tiết ngược chu kỳ và liên chu kỳ, đồng thời tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu chi tiêu, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. Nguồn lực tài khóa sẽ được phân bổ có trọng tâm vào các lĩnh vực then chốt và khâu trọng yếu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt cả về chất lượng và quy mô hợp lý.

Đáng chú ý, Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm nay đã xác định “xây dựng thị trường trong nước mạnh” là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm khởi đầu của “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” (2026-2030).

Trên cơ sở đó, chính sách tài khóa sẽ chú trọng hơn tới việc mở rộng nhu cầu trong nước, thúc đẩy lưu thông kinh tế nội địa, nâng cao động lực tăng trưởng nội sinh.

Để xử lý mâu thuẫn nổi bật hiện nay là cung vượt cầu, Trung Quốc sẽ sử dụng tổng hợp các công cụ chính sách như thâm hụt ngân sách, trái phiếu chuyên biệt và hỗ trợ lãi suất cho vay; đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm kích thích tiêu dùng tiềm năng và mở rộng đầu tư hiệu quả, qua đó xây dựng thị trường nội địa vững mạnh.

Về định hướng “đầu tư vào con người,” Bộ trưởng Lam Phật An cho biết, trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ gia tăng đầu tư cho an sinh xã hội và cải thiện đời sống dân sinh trên nguyên tắc “liệu cơm gắp mắm.”

Tỷ trọng chi cho dịch vụ công trong tổng chi ngân sách sẽ được nâng lên, đồng thời tăng tỷ lệ đầu tư của Chính phủ Trung Quốc vào các lĩnh vực dân sinh, qua đó vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Ngoài ra, chính sách tài khóa sẽ được thiết kế theo hướng phân loại, nhắm trúng đối tượng và lĩnh vực cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Việc đầu tư vào con người sẽ kết hợp giữa phía cầu và phía cung, giữa đầu tư “cứng” và xây dựng “mềm,” cũng như giữa vai trò của bộ máy nhà nước và lực lượng thị trường.

Liên quan đến thúc đẩy mở cửa và chia sẻ, ông Lam Phật An cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tài chính đa phương và song phương, hỗ trợ mở rộng mức độ mở cửa chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy xây dựng thị trường thống nhất toàn quốc./.

Trung Quốc khuyến khích mua USD nhằm kiềm chế đà tăng giá của đồng nhân dân tệ Quyết định khuyến khích nhu cầu mua USD được đưa ra sau khi đồng nhân dân tệ chạm mức cao nhất trong gần 3 năm so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày 26/2 tại thị trường trong nước.