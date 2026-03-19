Fed giữ nguyên lãi suất trước dự báo lạm phát và rủi ro kinh tế gia tăng

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 18/3 (giờ địa phương) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, đồng thời dự báo lạm phát sẽ gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và chỉ có duy nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Fed đang đánh giá những rủi ro kinh tế phát sinh từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.

Theo các dự báo mới từ những nhà hoạch định chính sách của Fed, ngân hàng này sẽ chỉ giảm lãi suất cơ bản qua đêm 1 lần với mức giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, đồng thời không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về thời điểm thực hiện động thái này.

Quan điểm trên không thay đổi so với các dự báo trước đó và tiếp tục đi ngược lại yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm mạnh lãi suất.

Lạm phát, tính theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo ưa thích của Fed - được dự đoán sẽ kết thúc năm ở mức 2,7%.

Con số này không thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hiện tại và cao hơn mức dự báo 2,4% được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Đây được coi là hệ quả có thể xảy ra từ việc giá dầu toàn cầu tăng vọt sau khi các chiến dịch không kích đối với Iran bắt đầu.

Trong thông báo chính sách, Fed cho biết những tác động từ các diễn biến tại Trung Đông đối với nền kinh tế Mỹ hiện vẫn chưa chắc chắn, đồng thời lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang duy trì ở mức ổn định.

Các dự báo mới nói trên cho thấy, ở thời điểm hiện tại, Fed chủ yếu đang xem xét kỹ lưỡng cú sốc giá dầu. Các nhà hoạch định chính sách vẫn kỳ vọng sẽ hạ lãi suất trong năm nay và dự báo lạm phát sẽ ở mức 2,2% vào cuối năm 2027, gần với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Đáng chú ý, không có nhà hoạch định chính sách nào cho rằng lãi suất cần phải tăng cao hơn trong năm nay, mặc dù có một quan chức dự đoán sẽ có một đợt tăng lãi suất vào năm 2027.

Fed đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ lên mức 2,4% cho năm 2026, so với mức 2,3% được đưa ra hồi tháng 12/2025. Trong khi đó, dự báo về tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi, ở mức 4,4%.

Quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách của Fed đã được thị trường tài chính dự đoán từ trước. Tuy nhiên, các số liệu dự báo trên đã cung cấp thông tin mới về cách ngân hàng trung ương Mỹ đánh giá tác động kinh tế từ cuộc chiến tại Trung Đông, vốn đã gây gián đoạn thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Giá dầu đã tăng vọt từ dưới 80 USD/thùng lên 108 USD/thùng trước thềm quyết định chính sách của Fed. Giá xăng tại Mỹ cũng tăng mạnh và các dữ liệu lạm phát mới cho thấy giá sản xuất đã tăng nhanh hơn dự đoán ngay cả trước khi cuộc xung đột bắt đầu.

Chỉ số giá sản xuất của Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng qua vào tháng 2 và có thể sẽ còn tăng tốc hơn nữa khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran vẫn tiếp diễn.

Ngoại trừ việc đề cập đến cuộc chiến, tuyên bố mới của Fed không có nhiều thay đổi so với tuyên bố đưa ra sau cuộc họp ngày 27-28/1.

Ngay sau khi Fed công bố quyết định trên, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ gần như không thay đổi ở mức 4,22%, trong khi chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt tăng 0,2% lên 98,83./.

