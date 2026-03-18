Việt Nam-Hoa Kỳ: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên công nghệ

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về phát triển kinh tế dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (Global Electronics Association-GEA) và các đối tác quốc tế uy tín đã tổ chức “Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ.”

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử Toàn cầu 2026 (APEX EXPO 2026) tại Hoa Kỳ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu của Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), khẳng định: "Việt Nam đang chủ động nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp mới. Việc cộng hưởng sức mạnh với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, đặc biệt là các đối tác chiến lược tại Hoa Kỳ, không chỉ giúp Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ mà còn là xung lực để định hình vị thế vững chắc trong cấu trúc kinh tế toàn cầu."

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt nhằm hiện thực hoá các chủ trương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sự kiện mang sứ mệnh kết nối đầu tư, khơi thông dòng vốn và thiết lập các khuôn khổ hợp tác thực chất giữa các định chế tài chính, trường đại học cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu của hai quốc gia.

Quy tụ hơn 100 nhà lãnh đạo, chuyên gia và giới tinh hoa trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, Diễn đàn có sự hiện diện của các tập đoàn, tổ chức và quỹ đầu tư biểu tượng như: GEA, EXCEL Services Corporation, Viglacera, Sun Group, Prodezi, VNPost, Azurich, Saigontel, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ về sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu, vai trò chiến lược ngày càng được nâng cao của Việt Nam; đồng thời, phác thảo lộ trình thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như: công nghệ bán dẫn, Trí tuệ Nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, năng lượng tái tạo, robot, hàng không vũ trụ và công nghệ tự hành.

Để Việt Nam vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, việc xây dựng nguồn nhân lực tri thức chất lượng cao, hoàn thiện hạ tầng công nghệ lõi, hệ thống năng lượng bền vững và kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế là những tiền đề mang tính quyết định.

Đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, ông John W Mitchell, Chủ tịch Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (GEA) cho rằng, Việt Nam đang vươn lên như một mắt xích trọng yếu, một điểm đến đầy sức nặng mang tính chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

“Sự đồng hành quyết liệt, mang tính kiến tạo của Chính phủ Việt Nam, kết hợp cùng nguồn nhân lực trẻ giàu khát vọng, chính là cục nam châm thu hút sự quan tâm sâu sắc từ giới đầu tư Hoa Kỳ. Hiệp hội Điện tử Toàn cầu cam kết mạnh mẽ trong việc thiết lập những nhịp cầu vững chắc để đưa các doanh nghiệp tiến sâu vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đầy triển vọng của Việt Nam, cùng nhau xác lập những giá trị phát triển bền vững," Chủ tịch John W Mitchell nhấn mạnh.

Chia sẻ chung tầm nhìn này, ông James Voss, Phó Chủ tịch EXCEL Services Corporation, đánh giá cao dư địa hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ năng lượng mới.

Ông James Voss nhấn mạnh, việc đẩy mạnh hợp tác R&D, hoàn thiện hạ tầng năng lượng sạch, ổn định và đào tạo nhân lực sẽ tạo nền móng vững chắc cho các siêu dự án mang tính biểu tượng giữa hai quốc gia trong kỷ nguyên tới.

Là một minh chứng sống động cho hiệu quả của Diễn đàn, các thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được công bố ngay tại sự kiện, tiêu biểu như: cú bắt tay giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia với EXCEL Services Corporation, Quỹ đầu tư Azurich và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; cùng thỏa thuận giữa EXCEL và Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua diễn đàn lần này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tiếp tục củng cố vai trò là hạt nhân dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, mở ra cánh cửa để các tập đoàn đa quốc gia hiện diện lâu dài và gắn bó với thị trường Việt Nam. Hơn thế nữa, sự kiện đã góp phần bồi đắp và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, biến những cam kết chính trị thành những giá trị kinh tế-công nghệ hiện hữu.

Diễn đàn là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi Chương trình “Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo Toàn cầu” (GBIC) diễn ra từ ngày 12-17/3/2026 tại Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác tham dự Triển lãm Điện tử Toàn cầu (APEX EXPO 2026), tham dự phiên “Tọa đàm Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại thung lũng Silicon Valley nhằm thúc đẩy ngành công nghệ chiến lược,” làm việc với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như: NVIDIA, Meta, OpenAI, Marvell, trường đại học Standford, SEMI, Andurill...

Qua đó, chương trình góp phần tăng cường quảng bá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và môi trường đầu tư của Việt Nam; đồng thời, thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức nghiên cứu của hai nước.

Chương trình “Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo Toàn cầu” cũng tạo điều kiện nắm bắt xu hướng công nghệ, huy động nguồn lực tri thức toàn cầu và tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.../.

