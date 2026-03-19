Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra trong bối cảnh hai bên vừa tổ chức thành công Đối thoại chiến lược 3+3, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang không ngừng phát triển.

Ngày 18/3, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc chính thức bắt đầu. Lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cùng các thành viên đoàn được tổ chức trang trọng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái (đường phân định trên cầu Bắc Luân 1), trong không khí thắm tình hữu nghị và sự hân hoan đón mừng của đông đảo người dân và các em học sinh Việt Nam.

Những cái vẫy tay và nụ cười chào đón từ hai bên đường biên đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều địa phương trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Người dân hai bên thường xuyên qua lại thăm hỏi, giao lưu văn hóa và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mối quan hệ gần gũi ấy được hình thành từ mô hình “kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” - một trong những điểm sáng của chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc./.