Binh chủng Đặc công - lực lượng “đặc biệt tinh nhuệ”

Trong suốt gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Đặc công đã khẳng định vai trò là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, lập nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thời kỳ đổi mới.

Để nhìn lại truyền thống hào hùng cũng như những đóng góp to lớn của lực lượng Đặc công toàn quân, nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Binh chủng Đặc công (19/3/1967-19/3/2026), phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công.

- Thưa Thiếu tướng, đồng chí có thể cho biết ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 19/3/1967 và giá trị trường tồn của lời huấn thị của Bác Hồ đối với quá trình chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Đặc công?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn: Cách đây vừa tròn 59 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, ngày 19/3/1967, tại Trường Bổ túc cán bộ dân tộc Trung ương, ở xã Phùng Khoang, huyện Từ Liêm (nay là phường Thanh Xuân), thành phố Hà Nội, Bộ đội Đặc công vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân đội, đến thăm, xem Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật chiến đấu và tuyên bố Đặc công chính thức là một Binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị: "Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt… các chiến sỹ đặc công được tin tưởng đặc biệt.. cái gì cũng đặc biệt đối với đặc công, chữ đặc biệt quán xuyến tất cả, từ lúc tập luyện cho đến lúc đi đánh, cũng như lúc về…"

Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, là sức mạnh tinh thần vô giá để lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Đặc công biến ý chí thành hành động, biến quyết tâm thành sức mạnh, viết lên những trang sử vàng chói lọi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội đặc công đã tham gia hàng nghìn trận đánh "xuất quỷ nhập thần."

Đó là những đòn sấm sét giáng xuống Kho xăng Nhà Bè, là sự phá hủy bí mật, táo bạo tại Tổng kho Long Bình, hay những trận tập kích tiêu diệt sinh lực địch ngay tại căn cứ Đồng Dù.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng đặc công đã mưu trí, dũng cảm đánh chiếm, chốt giữ 14 cây cầu huyết mạch, chiếm giữ nhiều mục tiêu quan trọng án ngữ trước cửa ngõ Sài Gòn, bắn phá sân bay Tân Sơn Nhất, chia cắt sông Lòng Tàu… tạo điều kiện cho các cánh quân chủ lực tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Không chỉ dừng lại ở đất liền, lực lượng đặc công nước còn ghi dấu ấn lịch sử với chiến công đột phá đảo Song Tử Tây, góp phần quan trọng giải phóng quần đảo Trường Sa, cùng quân và dân cả nước làm nên mùa xuân đại thắng của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Khi đất nước thống nhất, những bước chân của những người lính đặc công vẫn không ngừng nghỉ. Tiếng gọi của non sông và lòng tự hào tự tôn dân tộc đã một lần nữa thúc giục các anh lên đường, dấn thân vào những cuộc chiến đấu cam go, khốc liệt nơi biên giới Tây Nam và phía Bắc xa xôi. Bằng máu đào và lòng dũng cảm, bộ đội đặc công không chỉ giữ vững từng tấc đất chủ quyền của Tổ quốc mà còn tô thắm thêm tinh thần quốc tế cao đẹp, thủy chung.

- Thiếu tướng có thể chia sẻ thêm về những thành tựu nổi bật của Bộ đội Đặc công trong thời kỳ đổi mới cũng như ý nghĩa của việc Binh chủng lần thứ ba được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn: Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng trở nên nặng nề.

Đứng trước vận hội và thách thức mới, mỗi cán bộ, chiến sỹ Đặc công luôn nêu cao tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thực hiện quan điểm "dùng sự hy sinh của mình đổi lấy sự bình yên cho Tổ quốc, dùng sự vất vả của mình đổi lấy hạnh phúc cho nhân dân," tiếp tục khẳng định vị thế là lực lượng chiến đấu "đặc biệt tinh nhuệ," "vũ khí sắc bén" của Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiều thành tích vang dội cả trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ quốc tế.

Các lực lượng đặc công đã không ngừng nghiên cứu nâng cao khả năng tác chiến trên nhiều không gian, tập trung đột phá trong xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, sức bền, sức chịu đựng với cường độ cao, trong điều kiện khó khăn gian khổ, khắc nghiệt dài ngày cho các lực lượng, đảm bảo đủ sức hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Đặc công đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công hàng trăm cuộc diễn tập với đơn vị bạn và lực lượng chống khủng bố quốc tế; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…; hỗ trợ xây dựng phát triển lực lượng Đặc công cho các nước bạn, tham gia trao đổi đoàn góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quốc tế bền chặt.

Với những thành tích đã đạt được trong chiến đấu và xây dựng, Binh chủng Đặc công được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Quân công hạng Nhất.

Bộ đội Đặc công có 105 tập thể, 227 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều tập thể được tuyên dương từ 2-3 lần. Binh chủng Đặc công 3 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ tổ đội nhỏ lẻ ban đầu, Binh chủng Đặc công nay đã không ngừng phát triển lớn mạnh, hiện đại với đông đủ các lực lượng: Đặc công bộ, Đặc công nước, Đặc công biệt động, Đặc công chống khủng bố, Đặc công dù.., với hệ thống căn cứ chiến đấu trên khắp các thành phố lớn của cả nước.

Đến nay, lực lượng Đặc công toàn quân đã được kiện toàn đủ theo biên chế và phương án chiến đấu, vũ khí trang bị đã được nâng cấp ngày càng hiện đại, đủ sức nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tác chiến được giao.

Đặc biệt, ngày 27/12/2025, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Binh chủng Đặc công vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, Binh chủng Đặc công vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Đây không chỉ là một mốc son trong lịch sử vẻ vang của Binh chủng, mà còn là bản anh hùng ca viết bằng máu, mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ đặc công trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Binh chủng.

Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lòng trung thành tuyệt đối và bản lĩnh đặc biệt tinh nhuệ của bộ đội đặc công.

Phần thưởng cao quý này chính là nguồn sức mạnh to lớn, thôi thúc cán bộ, chiến sỹ Đặc công không ngừng tiến bước, xây dựng Binh chủng ngày càng vững mạnh, đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc đã tin tưởng giao phó.

- Phát huy truyền thống vẻ vang, thời gian tới Binh chủng xác định phương hướng như thế nào nhằm xây dựng lực lượng Bộ đội Đặc công cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn: Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến nhanh, phức tạp, rất khó dự báo, đặt ra nhiều thách thức mới trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.

Nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, trong thời gian tới, bộ đội Đặc công sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống Binh chủng ba lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, chiến sỹ đặc công luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác, nguyện trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, thủy chung với bạn bè quốc tế, xây dựng lực lượng đặc công cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại, góp phần đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ bình yên cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với 16 chữ vàng truyền thống đã được trao tặng: "Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn."

Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn!./.

