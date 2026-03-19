Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb

Tối 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb về thúc đẩy quan hệ song phương và tình hình quốc tế cùng quan tâm.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam mời Tổng thống, Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao của Algeria sớm thăm Việt Nam.

Vui mừng nhắc lại các kết quả rất tốt đẹp đạt được nhân chuyến thăm Algeria vào tháng 11/2025, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ cho biết luôn ghi nhớ tình cảm sâu sắc của các vị lãnh đạo, nhân dân Algeria dành cho Việt Nam và các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam.

Với động lực quan trọng từ khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai nước khẩn trương triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, sớm thống nhất Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như hợp tác đầu tư, khai thác dầu khí và lọc hóa dầu, thúc đẩy thương mại, nghiên cứu trồng nông sản Việt Nam tại Algeria, hợp tác quốc phòng, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ quan ngại trước diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như những tác động nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trên tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để tạo giá trị, đối thoại để củng cố niềm tin, cùng phát triển, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Algeria hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng thông qua cung cấp dầu thô và khí đốt trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach).

Vui mừng điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb cảm ơn tình cảm tốt đẹp và gửi lời thăm hỏi của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 11/2025), Thủ tướng Sifi Ghrieb khẳng định trên cơ sở mối liên kết lịch sử của hai đất nước bạn bè thân thiết, sẽ thúc đẩy hỗ trợ an ninh năng lượng cho Việt Nam, bày tỏ quyết tâm cùng tích cực triển khai các kết quả nổi bật, là những bước chuyển quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, văn hóa….

Nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều giá trị tương đồng về hòa bình, đoàn kết và bình đẳng, cùng phát triển, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với xung đột tại Trung Đông cũng như tại các khu vực khác, bày tỏ sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn, giảm leo thang và tìm kiếm các giải pháp hòa bình đối với các xung đột trên toàn cầu./.

