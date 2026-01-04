Dấu mốc lịch sử 50 năm trong quan hệ đoàn kết Việt Nam-Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, cách đây 50 năm, ngày 4/1/1976, chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam, tới Algeria đã trở thành một dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Algeria.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến một nước dân chủ nhân dân sau thắng lợi mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam. Chuyến thăm nhằm chia sẻ thắng lợi vĩ đại mà Việt Nam đã giành được sau các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đại tướng và đoàn đại biểu mang những lời cảm ơn của nhân dân Việt Nam đến với nhân dân Algeria - những người bạn thủy chung đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam bằng cả tinh thần và vật chất.

Trong bối cảnh phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Algeria vì độc lập, tự do, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế giữa các dân tộc bị áp bức.

Do không thể đi thăm tất cả các nơi, Algeria đã tổ chức cuộc nói chuyện giữa Đại tướng với khoảng 10.000 người tại sân vận động "Stade du 5 Juillet" (“mồng 5 tháng 7”) ở thủ đô Algiers.

Sân vận động mồng 5 tháng 7 ở thủ đô Algiers, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu trước 10.000 đại biểu nhân dân Algeria ngày 4/1/1976. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Những câu nói của Đại tướng tại buổi gặp về tình hữu nghị giữa hai dân tộc đã để lại nhiều ấn tượng cho đến ngày nay. Theo đó, Đại tướng khẳng định Việt Nam-Algeria thống nhất trong quá khứ, thống nhất trong hiện tại và mãi mãi thống nhất trong tương lai, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì độc lập tự do và công bằng xã hội trên thế giới.

Với uy tín và tầm vóc quốc tế của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là biểu tượng của thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, mà còn là nguồn cảm hứng lớn đối với các phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có Algeria.

Những trao đổi, tiếp xúc trong chuyến thăm đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, mở ra những tiền đề quan trọng cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực sau này.

Trong cuộc hội đàm thân mật và cởi mở với Đại tướng và đoàn đại biểu Việt Nam, Tổng thống Algeria khi đó Houari Boumédiène đã cam kết sẽ giúp Việt Nam khôi phục đất nước.

Algeria với thế mạnh của mình đã đào tạo cho Việt Nam kỹ sư dầu lửa và bác sĩ. Đây là những "viên gạch", những nền tảng đầu tiên cho hợp tác thành công trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Algeria ngày nay.

Trải qua thời gian thử thách, quan hệ Việt Nam-Algeria không ngừng được củng cố và phát triển, dựa trên nền tảng lịch sử vững chắc, sự tương đồng về lý tưởng đấu tranh giành độc lập dân tộc và khát vọng phát triển đất nước.

Hai nước duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, đồng thời phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế./.

