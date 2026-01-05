Chủ tịch Quốc hội: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, năm 2025, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các "điểm nghẽn", khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Hoạt động giám sát cũng được cải tiến, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào thực chất, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá như thế nào về các kết quả này?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, năm 2025, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và quy trình lập pháp.

Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.

Công tác lập pháp của Quốc hội đã có những đổi mới mạnh mẽ, chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", không chỉ giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt mà còn để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Riêng Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 34 luật và 14 nghị quyết quy phạm pháp luật; đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục lập dấu mốc lịch sử khi xem xét, thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách.

Các luật này bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, năng lượng, văn hóa-xã hội, y tế-giáo dục, tài nguyên- môi trường, khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng-an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản.

Tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật tiếp tục được thể hiện rõ nét khi các luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong tổ chức thực hiện luật; qua đó vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đặc biệt, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 là những quyết sách hệ trọng, có tính bước ngoặt lịch sử, góp phần tạo điều kiện để đưa tổ chức, bộ máy mới trong cả nước chính thức vận hành từ ngày 01/7/2025.

Qua trao đổi, nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri, nhất là các cán bộ lão thành bày tỏ hết sức vui mừng về khả năng phản ứng nhanh chóng, linh hoạt của Quốc hội trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nhất là trong giai đoạn đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Diễn đàn xây dựng pháp luật với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” lần đầu tiên được tổ chức thành công, tiếp tục khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, chuyển trọng tâm từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Những nội dung trao đổi tại Diễn đàn không chỉ tổng kết thực tiễn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm, mà còn đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp quan trọng, khả thi phục vụ công tác xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách, góp phần không nhỏ vào công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cũng như xây dựng định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gắn với đổi mới cấu trúc pháp luật Việt Nam.

Có thể khẳng định quá trình xây dựng pháp luật trong thời gian vừa qua phản ánh khả năng làm việc với cường độ rất cao của các đại biểu Quốc hội với mong muốn hoàn thiện thể chế cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về thể chế vì đó là "đột phá của đột phá."

Hoạt động giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào thực chất và có nhiều đổi mới thiết thực; tập trung vào lĩnh vực, vấn đề có tính thời sự, tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét Báo cáo kết quả giám sát và thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, trong đó yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đột phá để cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, an ninh môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Kỳ họp thứ 10 cũng tạo dấu ấn đậm nét trong công tác giám sát tối cao, khi Quốc hội tiến hành xem xét toàn diện báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, khóa XV liên quan đến giám sát chuyên đề và chất vấn.

Lần đầu tiên, Diễn đàn giám sát của Quốc hội được tổ chức thành công; cùng với việc thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội,... đã góp phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực Nhà nước, hoạt động của bộ máy Nhà nước, trách nhiệm thực thi công vụ, được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

- Năm 2026 đánh dấu tròn 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội sẽ tiếp tục có những đổi mới như thế nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa sứ mệnh là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nhìn lại 80 năm qua, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đến sự ra đời của Quốc hội khóa I và trải qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hoạt động lập pháp cần xác định là công tác “đột phá của đột phá”, phải đi trước, mở đường, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm.

Hoạt động lập pháp cần xác định là công tác “đột phá của đột phá”, phải đi trước, mở đường, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập; chú trọng những lĩnh vực mới như quản trị số, kinh tế số, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, biến đổi khí hậu, các vấn đề quốc phòng và an ninh phi truyền thống.

Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...; gắn chặt với thực tiễn và ý kiến phản ánh của người dân, tăng cường nắm bắt các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ cử tri và cộng đồng doanh nghiệp để xác định đúng điểm nghẽn của xã hội, từ đó có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời và sát thực tế.

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cần bảo đảm khách quan, công tâm, mọi quyết định cần phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, bảo đảm hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất. Trọng tâm là tiếp tục cải tiến việc xây dựng chương trình kỳ họp, phương thức thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn, quy trình thẩm tra, tổ chức giám sát, tiếp xúc cử tri.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tăng cường chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng “Quốc hội số”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, coi nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội giữ vị trí trung tâm trong hoạt động của Quốc hội, do đó cần tiếp tục phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của mỗi đại biểu, thể hiện khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, làm thật tốt vai trò là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

- Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, những kinh nghiệm đổi mới công tác lập pháp trong thời gian qua đã để lại những bài học kinh nghiệm và tiền đề như thế nào trong hoạt động của Quốc hội thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thời gian qua (đặc biệt là nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV), công tác lập pháp của Quốc hội đã có những đổi mới mạnh mẽ, chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", không chỉ giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt mà còn để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Các bài học kinh nghiệm đó là:

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố then chốt bảo đảm thành công của hoạt động lập hiến, lập pháp. Trong mọi hoàn cảnh, việc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo hoạt động lập hiến, lập pháp luôn vì lợi ích của nhân dân và phù hợp với chiến lược phát triển đất nước. Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, Quốc hội cần kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước, thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao giữa ý Đảng và lòng dân, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thứ hai, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa pháp luật với thực tiễn đời sống xã hội. Quốc hội đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các luật, nghị quyết, với nhiều quyết sách mang tính lịch sử, phản ứng kịp thời với những tình huống mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Các chính sách luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Thứ ba, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể trong hoạt động lập pháp. Công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội ngày càng đồng bộ, hiệu quả hơn trong chuẩn bị các dự án, đề án từ sớm, từ xa; trong thẩm tra, hoàn thiện dự án, đề án, trình Quốc hội xem xét quyết định. Sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan; sự tham gia tích cực, hiệu quả, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội là nhân tố quyết định để các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Thứ tư, tính chuyên nghiệp, khoa học là cơ sở nâng cao chất lượng pháp luật. Tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí và các địa phương. Hoạt động lập pháp được thực hiện theo quy trình chặt chẽ cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội.

- Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nhiệm vụ này đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với Quốc hội trong thời gian tới, kính thưa Chủ tịch Quốc hội?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong nhiệm kỳ tới; đồng thời đề ra yêu cầu tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước… Để thực hiện mục tiêu, yêu cầu đề ra, đòi hỏi công tác lập pháp của Quốc hội cần phải được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; thực hiện nghiêm quy trình lập pháp, kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm; tăng cường hơn nữa sự phối hợp kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan; bảo đảm mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển đất nước; rà soát những sơ hở, khoảng trống, vướng mắc, điểm nghẽn của pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Bảo đảm tính đồng bộ, ổn định, khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa tạo khung pháp lý lâu dài cho phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu Quốc hội, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, để Quốc hội không chỉ là cơ quan đại diện cao nhất, mà còn kết tinh trí tuệ của toàn dân.

Chính phủ, các ngành, các cơ quan, tổ chức hữu quan, trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; ban hành đúng tiến độ các văn bản quy định chi tiết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các luật, nghị quyết tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả, chất lượng chính sách sau khi ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quốc hội không chỉ cho năm 2026 mà còn cho cả nhiệm kỳ tới là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản như tình hình chính trị ổn định, đời sống và nhận thức của cử tri không ngừng được nâng cao, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đang phải đối mặt với tác động từ những luồng thông tin sai lệch trên mạng xã hội hay sự can thiệp của các thế lực thù địch từ bên ngoài. Xin Chủ tịch Quốc hội cho biết những yêu cầu và đổi mới đặt ra đối với cuộc bầu cử này?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Ngày hội của toàn dân, là dịp để cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới; từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sẽ tiếp tục tạo khí thế mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

So với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng như: Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ấn định ngày bầu cử là ngày 15/3/2026, sớm hơn 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước.

Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với sự ủng hộ của cử tri, nhân dân, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 sẽ thành công tốt đẹp, tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Rút ngắn thời gian các bước của quy trình bầu cử: thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày còn 42 ngày; các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến với điều kiện bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Đặc biệt, có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Quyết tâm chính trị cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử.

Song song với đó là sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn, điều kiện địa lý của từng địa phương; sự phân công, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong toàn bộ công tác bầu cử, tạo sự minh bạch, rõ ràng, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung về bầu cử Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đặc biệt, cần thực hiện đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị là cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, lựa chọn và bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ và khát vọng của nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tôi mong muốn cử tri và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, có tâm, có tầm tham gia Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để thực hiện tốt các nhiệm vụ, trọng trách của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với sự ủng hộ của cử tri, nhân dân, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 sẽ thành công tốt đẹp, tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Mùa Xuân mới đang về, với niềm tin và tự hào về đất nước trên đà đổi mới, tôi gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng bào, cử tri cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)