Học giả Ấn Độ: Quốc hội Việt Nam là trụ cột của ổn định chính trị và tăng trưởng

Nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quốc hội (6/1/1946-6/1/2026), phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Rup Narayan Das, cựu quan chức Hạ viện Ấn Độ, nhằm cung cấp góc nhìn quốc tế về quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, cũng như vai trò của cơ quan này trong việc duy trì ổn định chính trị, củng cố quản trị quốc gia và tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia Rup Narayan Das-người có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nghị viện và nghiên cứu chính sách cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, thách thức lớn nhất đối với mọi quốc gia là làm thế nào để duy trì được sự ổn định và tính liên tục của thể chế.

Ông nhấn mạnh: “Nếu không có ổn định, sẽ không thể có tăng trưởng kinh tế, không thể nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân. Theo nghĩa đó, Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành rất tốt vai trò lịch sử của mình.”

Từ góc nhìn so sánh quốc tế, chuyên gia Rup Narayan Das cho rằng dù mô hình chính trị của mỗi quốc gia có những đặc thù riêng, song Quốc hội - dù ở Việt Nam hay Ấn Độ - đều giữ vai trò then chốt trong việc tạo ra không gian đối thoại, tranh luận và giải quyết các khác biệt về quan điểm trong khuôn khổ thể chế.

Chính cơ chế nghị viện này giúp duy trì ổn định chính trị lâu dài, hạn chế các cú sốc thể chế và bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước.

Một điểm nhấn quan trọng khác được chuyên gia Ấn Độ đặc biệt đánh giá cao là việc Việt Nam duy trì các cuộc bầu cử định kỳ, thường xuyên và đồng bộ, bao gồm cả tổng tuyển cử và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Một phiên khai mạc kỳ họp của Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo ông, trong bất kỳ chế độ chính trị nào, các cuộc bầu cử định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao lãnh đạo diễn ra hòa bình, có trật tự và không làm gián đoạn các chính sách lớn của đất nước.

Ông nêu rõ: “Khi có sự thay đổi về ban lãnh đạo nhưng đường lối, chính sách và chương trình phát triển vẫn được duy trì một cách ổn định, nhất quán, nền kinh tế sẽ có điều kiện phát triển tốt nhất. Đây cũng chính là điều mà các nhà đầu tư, đặc biệt là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, luôn tìm kiếm.”

Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự ổn định đó, thông qua một cơ chế lãnh đạo có tính kế thừa, liên tục và thích ứng với những biến động trong nước cũng như quốc tế.

Điều đó được thể hiện ở việc, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam không chỉ từng bước phục hồi mà còn duy trì đà tăng trưởng tích cực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tương đối cao.

Cùng với đó, vai trò của Việt Nam trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng được củng cố, đặc biệt với tư cách là một trung tâm sản xuất quan trọng trong nhiều lĩnh vực như dệt may, điện tử và từng bước tham gia sâu hơn vào các ngành công nghệ cao, trong đó có bán dẫn và thiết bị điện tử.

Theo chuyên gia Rup Narayan Das, những thành tựu này có mối liên hệ chặt chẽ với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam-một thiết chế không ngừng hoàn thiện, ngày càng phát huy hiệu quả trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông khẳng định: “80 năm Quốc hội Việt Nam chính là 80 năm của những nỗ lực bền bỉ nhằm duy trì ổn định, bảo đảm tính liên tục của thể chế, gắn bó với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và hiện thực hóa khát vọng phát triển của dân tộc”./.

