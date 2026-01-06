Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội Việt Nam - nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương và địa phương; các đại biểu Quốc hội; các đại sứ, đại biện, đại diện các đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội… cùng dự Lễ kỷ niệm.

Xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Trình bày Diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 6/1/1946 là một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta khắc ghi công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ, tri ân sâu nặng đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể cử tri và nhân dân cả nước đã tin tưởng, trao trọng trách cho đại biểu Quốc hội; trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trân trọng ghi nhận về những cống hiến quý báu của các nguyên lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội các khóa; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ban, bộ, ngành trung ương; cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương; các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự hợp tác, giúp đỡ chân thành, hiệu quả của bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.

Quốc hội khóa I với bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp 1946, là khóa Quốc hội đặc biệt, kéo dài 15 năm, hoạt động trong điều kiện cả nước vừa phải hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, vừa từng bước cải cách dân chủ, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quốc hội các khóa II, III, IV, V tổ chức theo Hiến pháp 1959, đã có những đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, khôi phục kinh tế ở miền Bắc, trở thành hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến ở miền Nam.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI thành công tốt đẹp, đã thông qua Hiến pháp mới - 1980, sự kiện lịch sử có ý nghĩa mở đầu cho bước phát triển mới, Quốc hội bước vào xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất để xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Quốc hội khóa VII, VIII được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp 1980, đã góp phần đưa cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thử thách.

Thành tựu nổi bật của Quốc hội khóa VIII là thông qua Hiến pháp 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới phù hợp với tình hình đất nước và quốc tế. Quốc hội khóa IX, X, XI, XII từ năm 1992 đến năm 2012, được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp 1992, có những bước phát triển mạnh mẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Quốc hội khóa XIII, XIV với việc ban hành Hiến pháp 2013, đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng ta về xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập hiến, lập pháp và chủ động hội nhập quốc tế.

Khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV hoạt động trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem triển lãm ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đặc biệt, Quốc hội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế, quyết định những vấn đề khó, những việc chưa có tiền lệ.

Quốc hội đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Mỗi đại biểu Quốc hội thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: phải ra sức giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục bằng được hạn chế, tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trước mắt cần tích cực góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

“Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng thuận, ủng hộ cao của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; cùng với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quốc hội xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” Chủ tịch Quốc hội khẳng định./.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Sáng 6/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.