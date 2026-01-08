10 sự kiện tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 2025

Chiều 8/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2025.

Có thể nói, năm qua, Trung ương Đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều sự kiện, hoạt động quy mô toàn quốc, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn mới.

1. Chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm”

Chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra từ ngày 21/4 đến 5/5/2025.

Chiến dịch tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng với 21,7 nghìn video trên TikTok, đạt 1,6 tỷ lượt xem và 55 nghìn bài viết trên Facebook với hơn 2 tỷ lượt xem, tổng cộng 3,6 tỷ lượt tiếp cận.

Song song đó, hoạt động “phủ đỏ không gian” được triển khai tại 63 tỉnh, thành đoàn, hơn 1.120 đơn vị cấp huyện, xã và trên 3.000 cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống trên nền tảng số.

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

2. Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” được phát động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tổ chức đồng bộ cả trực tuyến và trực tiếp. Cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam” thu hút gần 5 triệu lượt dự thi, vòng chung kết ngày 28/8/2025 trao giải Nhất cho Ban Thanh niên Quân đội.

Trên không gian mạng, chiến dịch đạt 10,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng TikTok, Facebook và YouTube; hơn 318 nghìn hình đại diện trực tuyến được khởi tạo.

Hoạt động “phủ đỏ không gian,” các chương trình nghệ thuật lưu động và album âm nhạc “Made in Vietnam” đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh thiếu nhi.

Phần thi “Hào khí non sông” của đội thi Ban Thanh niên Quân đội tại Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam”. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

3. Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”

Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” do Trung ương Đoàn phát động từ 27/7/2025 đến 27/7/2026, nhằm số hóa ký ức lịch sử phục vụ giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trọng tâm là chiến dịch “Ký ức sống mãi,” trong đó đoàn viên, thanh niên trực tiếp phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và cựu chiến binh. Toàn bộ tư liệu được lưu trữ trên cổng thông tin và Ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đề án triển khai qua 4 đợt cao điểm gắn với các ngày lễ lớn, mô hình “Trạm ký ức” ứng dụng QR và hashtag truyền thông đã ghi nhận 78.721 câu chuyện, vượt chỉ tiêu toàn giai đoạn.

Sáng 22/8/2025, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La và Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm “Câu chuyện thời hoa lửa” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

4. Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, diễn ra qua 3 chặng với quy mô và hiệu quả nổi bật.

Chặng “Tuổi trẻ tri ân” triển khai hơn 3.400 hoạt động, huy động nguồn lực 27,5 tỷ đồng. Chặng “Tự hào bản hùng ca dân tộc” ghi dấu với lễ chào cờ đồng loạt tại hơn 3.300 điểm cùng nhiều công trình, phần việc an sinh.

Chặng “Tự hào Việt Nam” đẩy mạnh truyền thông số, đồng diễn, xếp hình và hỗ trợ an sinh xã hội. Tổng thể hành trình đạt hơn 1,1 tỷ lượt tiếp cận truyền thông, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong thanh niên.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2025), sáng 16/8/2025, tại vườn hoa Vạn Xuân, thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp Trung ương. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

5. Hoạt động tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Trong hai tháng cao điểm 7-8/2025, Trung ương Đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và dịch vụ công trực tuyến sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chiến dịch khởi động ngày 7/7/2025 với hơn 4.800 đội hình, gần 241.400 đoàn viên tại 3.321 xã, phường. Đến 31/8/2025, toàn quốc đã có 25.410 đội hình với hơn 480.000 lượt tình nguyện viên, hỗ trợ hơn 4,1 triệu lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Hoạt động còn tham gia cập nhật dữ liệu đảng viên và cấp đổi thẻ Đảng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thanh niên tình nguyện Giá hướng dẫn người dân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

6. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025)

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt” được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tái tổ chức sau các kỳ thành công trước đây.

Trước phiên cấp cao, 12 vòng đối thoại địa phương thu hút hơn 5.000 đại biểu và 3.000 ý kiến hiến kế. Phiên đối thoại cấp cao diễn ra ngày 16/9/2025 tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và khoảng 1.000 đại biểu.

Diễn đàn thảo luận 4 phiên chuyên đề, kết tinh hơn 3.000 ý kiến đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp về thể chế, đổi mới sáng tạo và đào tạo đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

7. Chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam về khoa học công nghệ

Chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam về khoa học công nghệ toàn quốc do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức từ 30/10 đến 28/11/2025 tại 6 tỉnh, thành phố trọng điểm.

Chuỗi hoạt động quy tụ 211 chuyên gia, nhà khoa học và sinh viên từ hơn 50 trường đại học, học viện trong và ngoài nước với 104 tham luận chuyên sâu. Sự kiện thu hút gần 6.000 đại biểu tham dự trực tiếp, kết nối 15 điểm cầu quốc tế và gần 90 điểm cầu trong nước, hơn 212.000 lượt theo dõi trực tuyến.

Chuỗi hội thảo góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khẳng định vai trò tiên phong của sinh viên trong phát triển khoa học công nghệ.

Ngày 16/11/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo Khoa học sinh viên lĩnh vực Công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất với chủ đề “Khai phá tài nguyên Việt Nam bằng công nghệ - Hướng tới phát triển xanh và tuần hoàn”. Sự kiện do Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố tổ chức. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

8. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” được tổ chức với nhiều hoạt động sáng tạo, kết hợp truyền thống và công nghệ.

Nổi bật là chương trình nghệ thuật, MV quy mô lớn, triển lãm 3D, ứng dụng AR và mã QR. Đại hội diễn ra từ 13-15/5/2025, quy tụ 500 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tham gia các hoạt động trải nghiệm, báo công dâng Bác.

Đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc tham quan Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Nhật/TTXVN)

9. Hành trình Trung Thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”

Hành trình Trung Thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức từ 25/9 đến 6/10/2025, tập trung chăm lo trẻ em tại 248 xã biên giới, trẻ em nghèo, mồ côi và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng nguồn lực huy động đạt 10,2 tỷ đồng với 38.000 phần quà và 200 suất học bổng.

Điểm nhấn là Đêm hội cấp Trung ương tại Thái Nguyên từ ngày 3-4/10/2025, thu hút 1.500 thiếu nhi tham gia trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 16 tỉnh, thành phố.

Chương trình góp phần lan tỏa sự quan tâm, chăm lo toàn diện cho thiếu nhi vùng khó khăn.

Mô hình đèn Trung thu của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễu hành trên đường phố. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

10. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên lần thứ I, năm 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức đã thu hút 199.022 bài dự thi, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Dù lần đầu tổ chức, cuộc thi được triển khai hoàn toàn trên nền tảng số, từ khâu đăng bài, chấm thi đến bình chọn, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia.

Trung ương Đoàn được trao giải “Tập thể xuất sắc” tại cuộc thi chính luận cấp Trung ương, khẳng định vai trò xung kích của Đoàn trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Các tác giả, tập thể vinh dự nhận giải A của cuộc thi. (Nguồn: baotintuc.vn)