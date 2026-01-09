Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc định hướng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới

Sự quan tâm đặc biệt của báo chí, truyền thông Venezuela đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng những đánh giá tích cực về các thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua đã được thể hiện một cách sinh động tại cuộc gặp gỡ báo chí do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela phối hợp với Bộ Thông tin-Truyền thông Venezuela tổ chức ngày 8/1 tại thủ đô Caracas.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí chủ lực của Venezuela, cho thấy sức lan tỏa và vị thế ngày càng được khẳng định của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như mối quan tâm của truyền thông khu vực Mỹ Latinh đối với những sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là Đại hội XIV-sự kiện được đánh giá có ý nghĩa bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 19-25/1/2026 tại thủ đô Hà Nội, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Đại sứ, Đại hội XIV sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045-thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trong không khí cởi mở, gần gũi, Đại sứ Vũ Trung Mỹ chia sẻ rằng những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam, cũng như sự ủng hộ, hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Venezuela anh em.

Đại sứ nhấn mạnh: “Việt Nam luôn trân trọng tình cảm đoàn kết, thủy chung, trước sau như một mà Venezuela đã dành cho Việt Nam trong suốt những giai đoạn lịch sử khó khăn, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.”

Phóng viên đặt câu hỏi tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Đề cập đến đường lối đối ngoại được thể hiện trong các văn kiện Đại hội, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định đây là sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên hàng đầu, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Việt Nam nhất quán là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới.

Tại cuộc gặp, nhiều nhà báo Venezuela bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Đại hội XIV, coi đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Các câu hỏi tập trung vào những thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới, kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, cũng như các định hướng lớn mà Việt Nam sẽ theo đuổi trong thời gian tới.

Nhà báo Francia Mata, Giám đốc kênh truyền thông “Tin tức ngoại giao,” đánh giá cao việc phát huy dân chủ rộng rãi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình chuẩn bị Đại hội.

Bà đặc biệt ấn tượng với việc chỉ trong 1 tháng đã có gần 14 triệu ý kiến đóng góp của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIV.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo bà, điều này thể hiện rõ tính dân chủ, tinh thần cầu thị và đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như việc đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình hoạch định đường lối phát triển.

Phóng viên nhật báo Universal Menry Feanquiz bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Phóng viên Menry Feanquiz cho rằng đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới theo hướng bền vững, bao trùm và tự cường hơn.

Trong khi đó, phóng viên Nhadezka Álvarez của Đài Truyền hình Trung ương Venezuela (VTV) đặt nhiều câu hỏi về những quyết sách lớn mà Đại hội XIV dự kiến thông qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ đề ra các định hướng chiến lược đúng đắn, đưa Việt Nam vững bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Kết thúc cuộc gặp, các nhà báo Venezuela chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp; đồng thời tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và nâng cao vị thế của hai quốc gia trên trường quốc tế./.

