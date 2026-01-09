Thủ tướng: Không được phép quên quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Chiều 9/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư công luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kết quả giải ngân đầu tư công là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ theo quy định của Đảng.

Thông qua chi tiêu của Nhà nước, đầu tư công trực tiếp làm tăng tổng cầu, là công cụ hữu hiệu để điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đầu tư công, với vai trò dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân và đầu tư FDI, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, qua đó nâng cao tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; tạo nền tảng hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở ra không gian phát triển mới; thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong ba động lực tăng trưởng truyền thống, đầu tư - mà trọng tâm là đầu tư công là động lực có tính chủ động cao nhất. Do đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Riêng năm 2025, Thường trực Chính phủ đã tổ chức 4 hội nghị về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Chính phủ đã có 11 nghị quyết, Thường trực Chính phủ đã có 2 kết luận, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 chỉ thị, công điện và nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Chính phủ đã tổ chức nhiều chuyến công tác làm việc trực tiếp với các địa phương để kiểm tra thực tế địa bàn; đôn đốc triển khai các dự án, công trình, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia và giải quyết vướng mắc, kiến nghị cụ thể.

Đến hết tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755 nghìn tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 3,4% về tỷ lệ và 206.600 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024; tuy nhiên, vẫn chậm so với yêu cầu. Hiện, còn 22 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ chỉ còn 20 ngày trong tháng 1/2026 để giải ngân hết 16,3% số vốn đầu tư công của năm 2025 là thách thức rất lớn. Trong khi đó, phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025, để góp phần thực hiện mục tiêu “tăng trưởng 2 con số.”

Đặt câu hỏi, tại sao cùng một thể chế, cơ chế, chính sách, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung nguồn lực; cơ chế, thủ tục và các công việc liên quan giải ngân đầu tư công có gì cần phát huy, vấn đề nào cần khắc phục để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và năm 2026.

Đề cập đến vấn đề di dân, đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án - một trong những yếu tố có tính chất quyết định đến tiến độ giải ngân đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ lưu ý không được phép quên quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân cả trước, trong và sau khi thực hiện dự án; vì Đảng ta không có mục tiêu nào lớn hơn là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chăm lo cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

