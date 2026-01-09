Sáng ngày 9/1 Thành phố Hồ Chí Minh trời lạnh sâu, nhiệt độ có nơi thấp nhất là 17 độ C. Đây là mức nhiệt được ghi nhận thấp nhất kể từ năm 2016.

Bản tin 60s ngày 9/1/2026 gồm những nội dung sau:

Thành phố Hồ Chí Minh lạnh xuống 16 độ C, Tây Nam Bộ rét chưa từng có.

Các trường học Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ xuống thấp.

Cháy lớn tại spa 7 tầng ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất nâng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên, mức cao nhất lên tới 80%.

“Cái kết” cho thanh niên đi SH buông hai tay lái xe trên cầu Ba Son.

Tổng tư lệnh quân đội Iran sẵn sàng chiến đấu sau tuyên bố của ông Trump.

Ông Kim Jong-un tuyên bố ủng hộ ông Putin vô điều kiện.

Quân Nga khiếp sợ trước UAV “sát thủ trên không” của Ukraine./.