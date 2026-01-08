Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Hội nghị Chính phủ và địa phương

Để đạt mục tiêu GDP tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới căn bản tư duy: chuyển mạnh từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển".

Sáng 8/1/2026, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tựu của Chính phủ và cả nước giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ rõ các nút thắt cơ cấu trong hệ thống quản trị đang kìm hãm phát triển.

Để đạt mục tiêu GDP tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới căn bản tư duy: chuyển mạnh từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển".

Mô hình tăng trưởng giai đoạn tới phải dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư chỉ đạo đặt khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm trung tâm để vượt bẫy thu nhập trung bình.

Tổng Bí thư yêu cầu sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; gắn thẩm quyền với trách nhiệm giải trình. Năm 2026 được đề xuất là “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”.

Tổng Bí thư lưu ý chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các giải pháp đột phá về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định đất nước đã hội tụ đủ "thế và lực" để bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tổng Bí thư tin tưởng Chính phủ và các địa phương sẽ hành động quyết liệt, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030./.