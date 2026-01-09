Hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân vùng bão lũ trước ngày 15/1/2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 14/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua.

Ngày 07/01/2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau bão, lũ vừa qua.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); tại điểm cầu các địa phương có Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 08 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, 34.759 nhà bị hư hỏng đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100%; hoàn thành việc xây dựng lại 1.046 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, đạt 65,5%; đang tiếp tục tập trung xây dựng 551 nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/01/2026 theo đúng kế hoạch.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm của các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền 8 tỉnh, thành phố trong khu vực đã tích cực, chủ động vào cuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung", góp phần tạo điều kiện sớm ổn định chỗ ở, mang lại niềm vui cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về xây dựng nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng phải phát huy tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, “thừa thắng xông lên”, quyết tâm hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo kế hoạch, hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở cho Nhân dân trước ngày 15/01/2026 để bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở, mọi người đều được hưởng thụ tinh thần, không khí vui tươi, phấn khởi theo dõi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu: Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 8 tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc; tập trungtối đa lực lượng, nhất là quân đội, công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể chính trị-xã hội (đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh,...) cùng chung tay, góp sức hỗ trợ Nhân dân xây dựng lại nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường với tinh thần “thi công 3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" để hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" đúng tiến độ, tất cả vì niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng thời với việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, cần triển khai ngay hỗ trợ bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu điện, nước, sóng viễn thông cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm giao thông; tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh…) cho những hộ gia đình khó khăn, không có khả năng tự trang bị lại được, nhất là những hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi để mọi người dân được hưởng thụ không khí vui tươi, phấn khởi, theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thụ hưởng những thành quả mà Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, lành mạnh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương kịp thời điều phối, huy động tối đa lực lượng có thể hỗ trợ Nhân dân hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở, vệ sinh môi trường theo đề nghị của địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” ngay sau khi hoàn thành Chiến dịch (dự kiến trong ngày 15 hoặc 16/01/2026).

Giao Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng phim phóng sự về việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác truyền thông trước, trong và sau khi tổng kết Chiến dịch.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương rà soát, tổng hợp, đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tổ chức, tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", trình cấp có thẩm quyền trong ngày 11/01/2026.

Nhiều căn nhà tại vùng “rốn lũ” xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) dần hình thành sau những nỗ lực xây, sửa của lực lượng quân đội. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan có liên quan và 8 địa phương khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng khẩn trương rà soát, chủ động quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất trong ngày 10/01/2026 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan có liên quan xem xét, cân đối nguồn hỗ trợ đóng góp tự nguyện của Nhân dân để triển khai phương án hỗ trợ 05 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà ở bị hư hại do thiên tai, bão lũ phải sửa chữa tại 08 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng) và hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi do thiên tai, bão lũ từ đầu năm 2025 đến nay (trên phạm vi toàn quốc) để người dân có nguồn lực sớm khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố thực hiện việc giám sát, kiểm tra để bảo đảm hỗ trợ được công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, xác định đầy đủ, chính xác các hộ gia đình bị tác động ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, ngập lụt, sạt lở,… từ đầu năm 2025 đến nay, chủ động cân đối nguồn lực của địa phương hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp khác hỗ trợ người dân tương tự như 8 tỉnh nêu trên để sớm khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, các thiết bị thiết yếu, nhất là ti vi, tủ lạnh./.

