Quảng Ngãi bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung cho dân

Ngày 6/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung" thần tốc cho hộ bà Đinh Thị Vôn, trú tại thôn Huy Măng, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là một trong tổng số 32 căn nhà được Công an tỉnh Quảng Ngãi đăng ký với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì triển khai, phấn đấu hoàn thành và tổng khánh thành trước ngày 10/01/2026.

Sau 21 ngày thi công khẩn trương, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa," thần tốc thực hiện Chiến dịch Quang Trung, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Sơn Tây, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, cùng sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng trong hệ thống chính trị địa phương đã huy động tổng cộng hơn 200 ngày công lao động, hoàn thành công trình vượt tiến độ theo kế hoạch của Bộ Công an. Qua đó thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố với kết cấu hai tầng, gồm phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, công trình phụ và không gian sinh hoạt mở, bảo đảm công năng sử dụng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, kiến trúc và văn hóa của đồng bào địa phương.

Tổng kinh phí xây dựng ước tính 110 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng sự chung tay, đóng góp của các đơn vị, tổ chức và địa phương.

Việc khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho chuỗi hoạt động trọng tâm trong “Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi góp phần giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Đinh Trường Giang cho biết, nhà ở của bà Đinh Thị Vôn bị sập hoàn toàn do hoàn lưu bão số 13. Gia đình bà còn nhiều khó khăn, được sự hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh là nguồn động viên kịp thời, ý nghĩa giúp gia đình bà có mái ấm khang trang trước Tết Nguyên đán.

Dịp này, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi và cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực, động viên gia đình bà Đinh Thị Vôn sớm ổn định nơi ở và cuộc sống./.

Đà Nẵng: "Chiến dịch Quang Trung" đang băng băng về đích Đà Nẵng đang hoàn thành mục tiêu làm mới và sửa chữa trên 500 ngôi nhà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những tháng cuối năm 2025, đảm bảo đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán.