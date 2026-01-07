Tuyên Quang chủ động triển khai công tác bầu cử bảo đảm tiến độ và chất lượng

Chiều 7/1, Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử quốc gia do ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra và làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, đa số thành viên Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang trong công tác triển khai, chuẩn bị cho ngày hội toàn dân.

Các ý kiến nhấn mạnh ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là lần đầu tiên triển khai bầu cử sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng lớn công việc. Do đó, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang cần nắm chắc tiến độ, chỉ đạo thành lập các Tổ bầu cử xong trước ngày 31/1; trong đó ưu tiên lựa chọn người có kinh nghiệm, năng lực tham gia các Tổ bầu cử.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên tỉnh phải chủ động nắm tình hình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bầu cử để có hoạt động chống phá, gây mất đoàn kết; kịp thời tuyên truyền, vận động, giải quyết lợi ích chính đáng của người dân và có phương án xử lý nếu phát sinh các điểm nóng, phức tạp...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Quang Huy đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang trong công tác triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử.

Theo ông Bùi Quang Huy, thời gian qua, tỉnh đã bám sát các quy định của pháp luật, ban hành kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các khâu với tỷ lệ hoàn thành cao. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được thực hiện đa dạng, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đều bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, thể hiện sự vào cuộc nghiêm túc, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Tuyên Quang cần chuẩn bị chu đáo cho công tác hiệp thương lần hai và lần ba, riêng hiệp thương lần thứ ba cố gắng tổ chức trước Tết nguyên đán. Các cấp, ngành phối hợp và rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri thực chất, tránh hình thức, tổ chức tập huấn theo giai đoạn. Tỉnh cần đảm bảo thời gian đúng quy định, không để ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình của cuộc bầu cử; tuyệt đối tuân thủ đúng mốc thời gian, quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; hoàn thiện danh sách cử tri, danh sách chính thức người ứng cử; tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm an ninh, trật tự. Những kiến nghị của tỉnh liên quan công tác bầu cử là xác đáng và Đoàn sẽ tổng hợp gửi Hội đồng bầu cử quốc gia để tháo gỡ kịp thời, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội của toàn dân, đúng luật, an toàn và thành công.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang, ngay sau khi Trung ương ban hành các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch lãnh đạo toàn diện; đồng thời thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh để tập trung chỉ đạo, điều hành thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Ủy ban bầu cử tỉnh được thành lập đúng thời gian, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập các tiểu ban, tổ công tác phụ trách địa bàn, bảo đảm mỗi xã, phường đều có cán bộ cấp tỉnh theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp.

Công tác hiệp thương lần thứ nhất được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, hoàn thành đúng tiến độ tại tất cả các cấp. Toàn tỉnh đã thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, thành phần và phân bổ trên 12.300 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Cơ cấu người ứng cử được xây dựng hài hòa, bảo đảm tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, người trẻ tuổi và đại biểu tái cử theo đúng định hướng của Trung ương và phù hợp đặc điểm địa phương.

Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương đã hoàn thành việc ấn định, công bố các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; thành lập đầy đủ các Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thông báo công khai, bảo đảm thuận lợi cho người ứng cử và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai chủ động, đồng bộ, với các phương án, kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn, từng giai đoạn. Lực lượng công an, quân đội phối hợp chặt chẽ trong rà soát nhân sự, nắm chắc tình hình cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp liên quan đến bầu cử...

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Hàm Yên./.

