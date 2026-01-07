Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cà Mau hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

Chiều 7/1, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ II Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết nghị của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 13 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 73 người, với dự kiến 192 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, bảo đảm các cơ cấu về độ tuổi, thành phần ngoài Đảng và dân tộc thiểu số. Tại 64 xã, phường, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu là 1.469 người, với 2.995 nhân sự dự kiến ứng cử.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Trần Hữu Phước cho biết, đến thời điểm này, các công việc trọng yếu của giai đoạn chuẩn bị ban đầu cho cuộc bầu cử đã cơ bản được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn kịp thời để quán triệt, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đồng bộ, thống nhất; xác định cụ thể nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành; có theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét, hoàn thiện hồ sơ ứng cử.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba để lập danh sách chính thức người ứng cử; đồng thời triển khai công tác giám sát, kiểm tra toàn diện từ tháng 2/2026, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia ngày bầu cử 15/3/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cần tăng cường, quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền; đổi mới các hình thức truyền thông ở cấp cơ sở, đảm bảo các thông tin chính thống về công tác bầu cử phải được truyền tải sâu rộng đến với từng người dân. Các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể đẩy mạnh triển khai các nội dung quan trọng về bầu cử đến đoàn viên, hội viên, để mỗi người đều có cái nhìn đúng đắn, sâu sắc và tích cực tham gia bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong điều kiện mới với những yêu cầu mới, trong đó khối lượng công việc cũng lớn hơn và áp lực vì thế cũng nhiều hơn so với những kỳ bầu cử trước.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương bám sát mốc thời gian, tuyệt đối không để chậm tiến độ các bước hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba, lập và công bố danh sách cử tri, danh sách người ứng cử./.

