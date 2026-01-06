Đoàn công tác Trung ương kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Bắc Ninh

Chiều 6/1, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Bắc Ninh.

Cùng đi với Đoàn còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn làm việc với Đoàn.

Thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Bầu cử và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại tỉnh Bắc Ninh kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật bầu cử.

Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm 19 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban. Tại cấp xã, 99/99 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban với tổng số 1.410 thành viên.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 34 thành viên, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử; đồng thời thành lập 4 Tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh. 99/99 xã, phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, với tổng số 1.638 thành viên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập 6 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội ở 6 đơn vị bầu cử ở tỉnh Bắc Ninh, với 71 thành viên; thành lập 18 Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, với 216 thành viên. Ủy ban Nhân dân xã, phường thành lập 691 Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031 ở 691 đơn vị bầu cử, bảo đảm đúng luật định.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở tỉnh Bắc Ninh 16 đại biểu. Dự kiến, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 34 người. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Bắc Ninh được bầu 85 đại biểu. Dự kiến, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 155 người.

Đối với cấp xã, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu là 2.236 người. Số lượng người được giới thiệu ứng cử là 4.274 người.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho biết khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đa số cán bộ, công chức phụ trách công tác bầu cử đều chưa có kinh nghiệm, đặc biệt là cán bộ, công chức ở cơ sở. Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ sớm tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương.

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia sớm hướng dẫn cập nhật hồ sơ đăng ký ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác thảo luận, cho ý kiến làm rõ các nội dung bảo đảm an ninh trật tự, có phương án đối phó với các tình huống đột xuất; tỷ lệ, cơ cấu thành phần đại biểu, nhất là thành phần dân tộc; phương án lập danh sách cử tri tránh sai sót, bảo đảm quyền cử tri với công nhân các khu công nghiệp; chuẩn bị chu đáo cho hiệp thương lần thứ 2 và thứ 3…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ bầu cử kịp thời, chu đáo của Bắc Ninh. Tỉnh quán triệt nghiêm các nội dung công việc và làm vượt tiến độ đề ra từ triển khai kế hoạch, chuẩn bị thành lập các tổ chức bầu cử từ tỉnh đến xã đầy đủ, kịp thời; hiệp thương lần thứ nhất đúng, đầy đủ…

Với kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ có hướng dẫn bằng sổ tay hoặc hội nghị trực tuyến để hướng dẫn.

Đánh giá cao Bắc Ninh đã bảo đảm vấn đề dân chủ trong bầu cử thể hiện cơ cấu, tỷ lệ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ứng viên được giới thiệu cao gấp 2 lần số lượng đại biểu được bầu; cơ cấu đủ các thành phần dân tộc, tôn giáo, ngoài đảng, cán bộ trẻ, ông Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý cần phát huy quyền tự ứng cử của công dân.

Đặc biệt, Bắc Ninh là tỉnh năng động, phát triển nhanh, tốc độ đô thị, công nghiệp hóa, diện tích đất bị thu hồi lớn, đang triển khai nhiều dự án trọng điểm vì vậy tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân vừa bảo đảm tiến độ các dự án, vừa an dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử.

Với đặc thù tỉnh nhiều khu công nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia lưu ý Bắc Ninh có phương án thống kê bảo đảm quyền công dân không chỉ cư dân Bắc Ninh mà còn lao động đến từ các địa phương khác đang làm việc trong các khu công nghiệp, có phương án bầu cử thích hợp, có tính toán phương án tổ chức hòm phiếu lưu động, bầu cử trong nhà máy….

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Xuân Bính Ngọ năm 2026, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bắc Ninh chăm lo tốt cho đời sống người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người bị ảnh hưởng bão lũ.

Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi giám sát, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh./.

