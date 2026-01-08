Bộ Tài chính: Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao

Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, song năm 2025 và tính chung giai đoạn 2021-2025, nước ta vẫn đạt được kết quả ấn tượng, bao trùm; năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1.

Cụ thể, ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là Moody’s, Fitch Ratings và S&P Global Ratings đều duy trì xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức ổn định. Cụ thể, Fitch và S&P giữ mức BB+ với triển vọng ổn định, trong khi Moody’s duy trì mức Ba2 với triển vọng ổn định. Điều này thể hiện niềm tin của quốc tế đối với tiềm năng tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) đánh giá Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi về khả năng chống chịu của nền kinh tế, giải pháp, động lực cho tăng trưởng hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo. (Ảnh: VGP)

Tính chung cả nhiệm kỳ, cả nước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu. Các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; khả năng chống chịu của nền kinh tế nước ta trước các cú sốc bên ngoài ngày càng được nâng lên.

Các động lực tăng trưởng truyền thống đều phát huy hiệu quả, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ước đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng, chiếm 32,3% so với GDP; trong 5 năm ước đạt trên 17,3 triệu tỷ đồng, tăng 44% so với giai đoạn trước. Tổng vốn FDI đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt 184,2 tỷ USD, tăng gần 8,4% so với giai đoạn trước. Quy mô thương mại tăng từ 545,4 tỷ USD năm 2020 lên mức kỷ lục trên 930 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt kết quả bước đầu quan trọng; nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ cả về nhận thức, hành động và kết quả; đời sống của nhân dân được nâng lên, chỉ số phát triển con người tăng 18 bậc, xếp hạng 93/193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.” Trong đó, cả nước hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, sớm 5 năm 4 tháng với trên 334.000 căn nhà. Giai đoạn 2021-2025, đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội.

Liên quan đến các nhóm giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy xây dựng, thực thi pháp luật nhằm kiến tạo và phát triển, giải quyết các cái điểm nghẽn về thể chế và xây dựng thể chế để tạo động lực, thể chế và kiến tạo, tức là chuyển từ quản lý sang kiến tạo.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Sử dụng nguồn lực đầu tư công có hiệu quả, giữ vững vai trò dẫn dắt; nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài; phát triển đồng bộ các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, thị trường tài chính nhằm đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn. Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế, tái cấu trúc các kênh huy động vốn và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đặc biệt là trong các khu vực sản xuất.

Nhóm giải pháp tiếp theo là chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát huy vai trò động lực của công nghiệp chế biến, chế tạo. Chuyển dịch sang nền kinh tế dựa vào cả đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực then chốt, các dự án lớn, các chuỗi giá trị trong và trong nước và toàn cầu.

Cuối cùng là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng chiến lược để làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh mới./.

Thủ tướng: Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới Thủ tướng cho rằng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.