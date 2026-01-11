Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại tỉnh An Giang

Sáng 11/1, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà tại tỉnh An Giang; dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công.

Dự dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi vào sổ lưu niệm bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là hoạt động mang ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa sâu sắc đối với anh hùng liệt sỹ, người có công; đồng thời thăm hỏi, động viên các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong không khí cả nước bước vào năm mới 2026, thời điểm chỉ còn ít ngày nữa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tặng quà cho các đơn vị. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Phấn khởi trước những tiềm năng và kết quả phát triển mà An Giang đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, tỉnh là địa phương đoàn kết, giàu trí tuệ, quyết tâm đổi mới, có khát vọng đột phá để vươn lên trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. An Giang có cơ cấu và vị thế phát triển đặc thù so với nhiều địa phương khác trong khu vực, với lợi thế về biên giới, du lịch, trung tâm kinh tế biển của Việt Nam, chứa đựng nhiều dư địa để bứt phá.

Những kết quả đạt được thời gian qua thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của chính quyền và các lực lượng vũ trang trong giữ gìn hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh nội địa, biên giới, biển đảo.

Cho biết Quân ủy Trung ương đã họp, có nhiều chỉ đạo mới, yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội và lực lượng vũ trang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trước tình hình mới, An Giang cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng quân đội, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai hiệu quả nội dung “2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và 5 giữ vững” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao quà cho 16 tập thể và 78 cá nhân, trong đó có người có công với cách mạng và thân nhân người có công; gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trên địa bàn tỉnh./.

An Giang: Chủ động nguồn vật liệu xây dựng các công trình phục vụ APEC 2027 An Giang chỉ đạo các đơn vị kiểm tra thực tế, đánh giá trữ lượng các mỏ cát, đá trên địa bàn; tham mưu cấp phép đúng quy định, đảm bảo đủ nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, công trình APEC.