Kinh tế Việt Nam 2021-2025: Vượt gió ngược, bứt phá tiến vào kỷ nguyên mới

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thể hiện rõ sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam.

vna-potal-kinh-te-viet-nam-giai-doan-2021-2025-vuot-gio-nguoc-tao-nen-tang-but-pha-tien-vao-ky-nguyen-moi-8524338.jpg

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thể hiện rõ sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam.

Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn đạt 6,3%, thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới.

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD (2020) lên 514 tỷ USD (2025), xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Duy trì 10 năm xuất siêu liên tiếp (năm 2025 xuất siêu trên 21 tỷ USD). Bội chi, nợ công trong giới hạn an toàn (nợ công năm 2025 giảm còn khoảng 36% GDP, giới hạn cho phép là 60% GDP). Du lịch phục hồi mạnh, năm 2025 đón trên 21,5 triệu lượt khách quốc tế./.

