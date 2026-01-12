Trực tiếp U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam: Cú sốc lượt trận cuối, chủ nhà "ôm hận"?

Cả U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan ở bảng A đều còn cơ hội giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026. Điều này khiến lượt trận cuối bảng A trở nên vô cùng khó lường.

Điều lệ vòng bảng U23 châu Á 2026 xếp các tiêu chí phân bậc lần lượt là điểm, hiệu số đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng toàn bảng. Nếu chỉ có hai đội bằng điểm và gặp nhau ở lượt cuối thì đá luân lưu. Tiếp theo là xét điểm fair-play theo thẻ phạt và cuối cùng là bốc thăm.

U23 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước lượt cuối vào ngày 12/1. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia là chắc chắn giữ đầu bảng.

Nếu thua chủ nhà, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, chúng ta vẫn đi tiếp khi U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan. Thứ hai, U23 Jordan thắng thì hiệu số đối đầu với U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ được xét đến, dẫn đến nhiều xác suất có thể xảy ra./.