Hải Phòng: Ôtô tải va chạm với tàu hỏa ở khu vực lối đi tự mở

Vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa một ôtô tải với tàu hỏa đang di chuyển xảy ra tại khu vực lối đi tự mở, không có gác chắn, không có người cảnh giới.

Sáng ngày 9/1, trên tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa một ôtô tải với tàu hỏa đang di chuyển.

Hậu quả khiến hai người trên xe ôtô tải bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tai nạn xảy ra khi xe tải đang từ bãi soi thôn Minh Tân vượt qua đường sắt để ra Quốc lộ 5. Đáng chú ý, đây là lối đi tự mở, không có gác chắn, không có người cảnh giới./.

