Cần xem xét, đánh giá tác động việc dừng chạy tàu khách Gia Lâm-Ga Hà Nội

Liên quan đến việc Hà Nội đề nghị dừng chạy tàu khách đi qua đoạn tuyến từ Ga Gia Lâm đến Ga Hà Nội, theo ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho rằng việc dừng hay không cần được xem xét kỹ, đánh giá tác động cụ thể.

“Việc dừng chạy tàu qua đoạn tuyến này sẽ ảnh hưởng lớn đến tổ chức, kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt; bố trí chỉnh bị đầu máy, toa xe, bố trí nhân lực, việc làm… của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,” ông Cảnh cho hay.

Là đơn vị đang khai thác trực tiếp tàu chạy qua đoạn tuyến này, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết mới tiếp nhận thông tin nên chưa có ý kiến.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho dừng chạy tàu khách đi qua đoạn tuyến từ Ga Gia Lâm đến Ga Hà Nội.

Phía Hà Nội cho rằng việc dừng chạy tàu qua đoạn tuyến này nhằm mục tiêu giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, đồng thời sớm đưa các nghiên cứu về bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng.

Từ đó, thành phố Hà Nội đề nghị trước mắt bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội (hoàn thành trong quý II/2026) để triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo, tái thiết đô thị khu vực xung quanh không gian phía Tây khu phố cổ Hà Nội và phía Đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long; đồng thời nghiên cứu giải pháp, phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn tuyến đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ.

Hà Nội cũng đề nghị điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm, trong đó các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

Việc chung chuyển hành khách từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm và ngược lại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ giao cho Sở Xây dựng Hà Nội, các Sở, ngành thành phố và đơn vị liên quan của thành phố xây dựng phương án, tổ chức thực hiện.

Hiện nay, trên trên đoạn tuyến giữa Ga Gia Lâm-Ga Hà Nội, ngành Đường sắt đang tổ chức chạy hàng ngày tàu khách các tuyến phía Bắc gồm: Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng; tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô.../.

Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô" chính thức đón khách từ ngày 6/9/2025 Đúng 8 giờ sáng ngày 6/9, đoàn tàu thuộc tuyến tàu "Từ 5 Cửa Ô đến miền Quan họ" khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn, hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm không gian văn hoá đậm chất Hà Nội.