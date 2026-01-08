Dự án trọng điểm khu vực phía Nam dự kiến cần khoảng 15 triệu m3 đá

Ngày 8/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết năm 2026, nhu cầu đá phục vụ dự án trọng điểm (đa số là dự án giao thông) trên địa bàn Đồng Nai và các địa phương khu vực phía Nam vẫn duy trì ở mức cao; dự báo trong năm các dự án cần khoảng 15 triệu m3 đá, khối lượng này tương đương năm 2025.

Các dự án cần nguồn cung đá lớn trong năm 2026 gồm: Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc-Nam (gồm nhiều đoạn), cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cà Mau, Vĩnh Long cũng cần khối lượng đá lớn phục vụ các dự án trọng điểm của địa phương.

Tới đây, ngành chức năng Đồng Nai sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp khai thác đá, chủ đầu tư và nhà thầu để bảo đảm đủ nguồn cung theo tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Với các công trình đầu tư công và dự án phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, tỉnh đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động làm việc với chủ mỏ đá trên địa bàn Đồng Nai để thống nhất phương án, kế hoạch cung cấp đá xây dựng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Tỉnh sẽ công khai năng lực khai thác của các mỏ đá, tạo điều kiện để các bên kết nối và ký kết hợp đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai sẽ tiếp tục rà soát, khuyến khích các doanh nghiệp (đủ điều kiện) áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản phục vụ dự án giao thông trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết 168/NQ-CP và Nghị quyết 02/2025/NQ-CP (cùng ban hành vào tháng 6/2025) của Chính phủ; xử lý các vướng mắc về pháp lý tại các mỏ khoáng sản phía Bắc tỉnh (Bình Phước cũ), góp phần bảo đảm nguồn đá phục vụ thi công các dự án.

Đồng Nai được coi là “thủ phủ” đá của Việt Nam với trữ lượng còn lại khoảng 260 triệu m3; toàn tỉnh có hơn 30 mỏ đá đang hoạt động; đá xây dựng của Đồng Nai là nguồn cung chính phục vụ các dự án trọng điểm khu vực phía Nam.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, cùng với việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, hơn 1 năm qua, nhu cầu đá phục vụ dự án trọng điểm khu vực phía Nam tăng mạnh.

Năm 2025 tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó đảm bảo nguồn cung đá cho các dự án, đặc biệt là sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh./.

