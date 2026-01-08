Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ từ 10/1

Ngày 8/1, trên cơ sở thống nhất với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để giảm thiểu ùn tắc giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực Bán đảo Linh Đàm, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ và trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 10/1 tới.

Nội dung phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Đường Nguyễn Hữu Thọ điều chỉnh tổ chức giao thông ôtô lưu thông một chiều đoạn và hướng từ ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ đi đường Giải Phóng. Đường Đại Từ điều chỉnh tổ chức giao thông ôtô một chiều đoạn và hướng từ Giải Phóng đi đường Nguyễn Cảnh Dị.

Đối với nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ cấm các phương tiện ôtô rẽ trái từ Giải Phóng đi đường Nguyễn Hữu Thọ; Điều chỉnh cho các phương tiện ôtô từ Giải Phóng đi Nguyễn Hữu Thọ theo hướng: Giải Phóng → điểm quay đầu tại số 1187 Giải Phóng → rẽ phải vào Đại Từ → Nguyễn Hữu Thọ. Các phương tiện được phép rẽ trái từ Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ.

Để phương án tổ chức giao thông đảm bảo hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo cấm, biển chỉ dẫn hướng đi trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ, tại các nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ; Nguyễn Hữu Thọ-Nguyễn Cảnh Dị; Nguyễn Cảnh Dị-Đại Từ.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý vận tải thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố nắm rõ phạm vi, thời gian, hướng đi bị cấm của các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10T.

Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ-Giải Phóng theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp, người tham gia giao thông nắm rõ phương án điều chỉnh tổ chức giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Ngoài ra, Trung tâm quản lý điều hành giao thông thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt tuân thủ theo phương án thí điểm tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ; điều chỉnh lắp đặt các vị trí dừng đón trả khách nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng để phục vụ người dân.

Ủy ban Nhân dân các phường Định Công, Hoàng Liệt tổ chức tuyên truyền cho các người dân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn nắm bắt được phương án tổ chức giao thông, phương án phân luồng giao thông từ xa, tại chỗ; bố trí lực lượng trực thuộc phối hợp thực hiện và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền./.

