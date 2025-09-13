Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông vào Khu đô thị Bắc Linh Đàm

Ngày 13/9, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Hữu Thọ-tuyến số 17 Khu đô thị Bắc Linh Đàm; nút giao Hoàng Liệt-Nghiêm Xuân Yêm-Nguyễn Hữu Thọ và khu vực lân cận thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt.

Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 14/9 đến ngày 13/3/2026.

Cụ thể, nội dung thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Đóng nút đèn tín hiệu Nguyễn Hữu Thọ-tuyến số 17 Khu đô thị Bắc Linh Đàm bằng trụ bê tông, chiều dài 36m và mở điểm quay đầu mới trên đường Nguyễn Hữu Thọ, bề rộng 15m (cách nút đèn tín Nguyễn Hữu Thọ-tuyến số 17 Khu đô thị Bắc Linh Đàm khoảng 270m) tổ chức cho các phương tiện quay đầu trước nút;...

Các phương tiện trong tuyến số 17 Khu đô thị Bắc Linh Đàm có nhu cầu đi ra đường Giải Phóng rẽ phải liên tục ra đường Nguyễn Hữu Thọ → quay đầu tại nút đèn tín hiệu Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ → đi Giải Phóng hoặc đi đường nội bộ trong khu đô thị → rẽ phải liên tục ra đường Đặng Xuân Bảng → Đại Từ → Nguyễn Hữu Thọ → quay đầu tại nút đèn tín hiệu Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ → đi Giải Phóng.

Các phương tiện từ Nguyễn Hữu Thọ, nhánh xuống vành đai 3 trên cao có nhu cầu đi vào trong tuyến số 17 Khu đô Thị Bắc Linh Đàm theo hướng đường Nguyễn Hữu Thọ → điểm mở mới trên đường Nguyễn Hữu Thọ (cách nút 270m) → quay đầu lại đi Đặng Xuân Bảng → Đại Từ → Khu đô Thị Bắc Linh Đàm.

Để tổ chức giao thông hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo chỉ dẫn, điều chỉnh vạch sơn cho phù hợp... theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ngoài ra, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Công an thành phố điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Hữu Thọ-tuyến số 17 Khu đô thị Bắc Linh Đàm; nút Nguyễn Hữu Thọ-Nghiêm Xuân Yêm và các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ủy ban Nhân dân Phường Hoàng Liệt tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Cùng ngày, Sở Xây dựng cũng thông báo gia hạn thời gian nội dung tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân và đường dẫn lên cầu để phục vụ thi công hạng mục giá long môn và thi công hạng mục hàng rào phân làn phương tiện trên cầu. Thời gian thực hiện từ ngày 9/9 đến ngày 30/9/2025.

Cụ thể, thi công hố móng giá long môn, ban đêm từ 22-5h, rào chắn 1/3 mặt đường hướng Đông Anh đi Tây Hồ và ngược lại lên cầu Nhật Tân, chiều dài rào 30m tại 2 đầu cầu Nhật Tân, các phương tiện xe máy di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại tại 2 vị trí thi công hố móng giá long môn.

Thi công lắp đặt giá long môn, ban đêm từ 0-4h, rào chắn toàn bộ đường dẫn lên cầu Nhật Tân ở cả hai hướng; Cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân để thi công lắp đặt giá long môn.

Các phương tiện di chuyển xuống đường dẫn 2 đầu cầu để chuyển hướng đi cầu Thăng Long hoặc các cầu khác.Giai đoạn thi công hàng rào phân làn phương tiện trên cầu, ban đêm từ 22-5h, rào chắn 1/3 mặt cầu sát từ làn xe máy, chiều dài rào mỗi đoạn khoảng 300m. Các phương tiện xe máy di chuyển hỗn hợp trên 2/3 mặt đường còn lại.

Thi công theo chiều từ đường Võ Chí Công sang hướng đi Nội Bài, sau khi thi công xong chuyển sang thi công chiều ngược lại tương tự. Vào ban ngày các phương tiện lưu thông bình thường theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân và đường dẫn lên cầu đạt hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố tiếp tục phối hợp Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông./.

