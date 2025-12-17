Vĩnh Long “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, do đó, thời gian còn lại của năm 2025, tỉnh Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu giải ngân đạt cao nhất, góp phần cải thiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Giải ngân vốn mới đạt 47,8% kế hoạch

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 12/12, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là trên 19.661 tỷ đồng, đã giải ngân 9.399 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt 36,4%; vốn ngân sách địa phương đạt 54,9%.

Hiện toàn tỉnh còn 47 dự án chưa khởi công, với kế hoạch vốn trên 1.189 tỷ đồng; có 7 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung. Một số chủ đầu tư có tỷ trọng vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp như: Ban Quản lý dự án nông nghiệp, kế hoạch vốn 2.715 tỷ đồng, giải ngân 49,29%; Ban Quản lý dự án giao thông, kế hoạch vốn 5.806 tỷ đồng, giải ngân 35,36%; Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp giải ngân 33% trên tổng kế hoạch vốn 4.586 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến công tác kiện toàn tổ chức, ban hành chức năng, nhiệm vụ các ban quản lý dự án cấp tỉnh, khu vực mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, một số dự án mới được bố trí kế hoạch vốn thực hiện vào giữa năm; nhiều dự án được bố trí hết vốn trong năm nên khối lượng thực hiện và giải ngân lớn.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số dự án gặp khó khăn do chưa thực hiện ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, chưa xác định giá đất cụ thể, phê duyệt giá đất thay thế. Nguồn cung vật liệu xây dựng tại một số dự án gặp khó; năng lực của một số nhà thầu thi công, tư vấn còn hạn chế, làm chậm tiến độ thực hiện.

Nhiều giải pháp tăng tốc giải ngân

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Trương Đặng Vĩnh Phúc cho biết, dự kiến đến ngày 31/1/2026, khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2025 khoảng 3.141 tỷ đồng.

Một số dự án có số vốn lớn không giải ngân hết kế hoạch vốn như: Bệnh viên đa khoa Bến Tre giải ngân còn khoảng 820 tỷ đồng trên tổng số 1.130 tỷ đồng; Dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long còn khoảng 643 tỷ đồng trên tổng số 920 tỷ đồng; Dự án cầu Ba Lai 8 giải ngân 499 tỷ đồng, còn khoảng 500 tỷ đồng... Ước giải ngân năm 2025 của tỉnh đạt khoảng 78,9% kế hoạch.

Theo ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, hiện đơn vị còn hơn 4.000 tỷ đồng cần giải ngân, trong đó riêng kinh phí giải phóng mặt bằng gần 1.000 tỷ đồng.

Ban đã cử cán bộ trực tiếp xuống làm việc tại tất cả các xã, phường và đề nghị địa phương sớm phê duyệt phương án bồi thường để tổ chức chi trả. Về tiến độ thi công xây dựng các dự án, Ban đã chủ động liên hệ, chuẩn bị các nguồn vật liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung khối lượng thực hiện và giải ngân trong tháng 12.

Đối với Ban Quản lý dự án nông nghiệp, số vốn còn lại cần phải giải ngân từ nay đến cuối năm khoảng 1.284 tỷ đồng, song dự kiến không giải ngân hết khoảng 786 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Dịp, Giám đốc Ban quản lý dự án nông nghiệp, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khó khăn trong giải ngân là nhiều dự án gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; biến động giá và thiếu hụt nguyên vật liệu; năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế.

Trong thời gian còn lại của năm 2025, Ban Quản lý dự án nông nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp từ năm 2024; hoàn thiện hồ sơ thanh toán; phấn đấu trước ngày 20/12, các dự án đủ điều kiện được khởi công. Đồng thời, phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã, phường tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhất là đối với 27 dự án trọng điểm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, địa phương nghiêm túc, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương lựa chọn nhà thầu đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, ưu tiên các dự án có khả năng triển khai nhanh; đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, các chủ đầu tư rà soát, thống kê nhu cầu vật liệu xây dựng theo từng dự án để tỉnh làm việc với các địa phương có mỏ cát, đá hỗ trợ; kiến nghị cơ chế không đấu giá một số mỏ phục vụ riêng cho đầu tư công.

Theo đó, đối với các dự án chậm tiến độ, chưa khởi công, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng để kịp thời khởi công trong tháng 12.

Tỉnh kiên quyết xử lý nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn tiến độ thực hiện chậm theo hợp đồng đã ký. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các cấp, ngành, chủ đầu tư, địa phương nhanh chóng hoàn thành các thủ tục liên quan, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch.

Các Ban quản lý dự án (giao thông, nông nghiệp, dân dụng và công nghiệp) quản lý nhiều dự án và có số vốn lớn khẩn trương cần phối hợp các xã, phường tập trung tháp gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng... Đồng thời, các Ban quản lý dự án yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án có số vốn lớn góp phần thúc đẩy giải ngân, tập trung chủ yếu đối với các dự án giao thông, thủy lợi, các dự án sử dụng vốn ODA.

Năm 2025, GRDP của tỉnh Vĩnh Long ước tăng 5,84%. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giúp tỉnh cải thiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới./.

