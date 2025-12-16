Xã hội

Giao thông

Ngành đường sắt công bố số điện thoại đường dây nóng dịp cao điểm lễ, Tết

Đường dây nóng sẽ kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt do các tổ chức, cá nhân cung cấp.

Diệp Anh
(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 16/12, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Dương Hồng Anh đã ký công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đường dây nóng sẽ kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt do các tổ chức, cá nhân cung cấp.

Các tổ chức, cá nhân biết và kịp thời phản ánh các thông tin về vận tải và an toàn giao thông đường sắt qua số điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam: 0865367565.

Số điện thoại của công chức phụ trách về công tác vận tải và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại các khu vực Bắc, Trung, Nam như sau: ông Uông Đình Hùng - phụ trách công tác An toàn giao thông đường sắt (0904133074).

Ngoài ra, ông Bùi Anh Tuyên, phụ trách khu vực các tỉnh/thành phố: từ Nghệ Tĩnh trở ra các tỉnh/thành phố phía Bắc (0985868118); Võ Quốc Anh - phụ trách khu vực các tỉnh/thành phố: từ Quảng Trị đến Gia Lai (0944954045); Lê Văn Quyết - phụ trách khu vực các tỉnh/thành phố: từ Đắc Lắc đến thành phố Hồ Chí Minh (0916418768)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đường sắt Việt Nam #đường dây nóng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thảm nhựa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

"Mắt xích vàng" cho cực tăng trưởng mới

Những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia không chỉ là cú hích cho Đồng Nai bứt phá, mà còn kết nối những "mắt xích vàng" giao thông, mở ra động lực tăng trưởng mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.