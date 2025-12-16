Ngành đường sắt công bố số điện thoại đường dây nóng dịp cao điểm lễ, Tết

Ngày 16/12, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Dương Hồng Anh đã ký công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đường dây nóng sẽ kịp thời tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt do các tổ chức, cá nhân cung cấp.

Các tổ chức, cá nhân biết và kịp thời phản ánh các thông tin về vận tải và an toàn giao thông đường sắt qua số điện thoại đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam: 0865367565.

Số điện thoại của công chức phụ trách về công tác vận tải và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại các khu vực Bắc, Trung, Nam như sau: ông Uông Đình Hùng - phụ trách công tác An toàn giao thông đường sắt (0904133074).

Ngoài ra, ông Bùi Anh Tuyên, phụ trách khu vực các tỉnh/thành phố: từ Nghệ Tĩnh trở ra các tỉnh/thành phố phía Bắc (0985868118); Võ Quốc Anh - phụ trách khu vực các tỉnh/thành phố: từ Quảng Trị đến Gia Lai (0944954045); Lê Văn Quyết - phụ trách khu vực các tỉnh/thành phố: từ Đắc Lắc đến thành phố Hồ Chí Minh (0916418768)./.

Ngành Đường sắt đã bán được 64.200 vé tàu hỏa dịp Tết Bính Ngọ 2026 Sau một tháng mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026, ngành Đường sắt đã bán được khá nhiều chỗ và một số chặng cao điểm dịp Tết số lượng cũng có rất ít và hành khách nên cân nhắc mua sớm để có chỗ.