Giá vé tàu Tết tăng, chặng cao nhất có giá hơn 3,7 triệu đồng

Đường sắt mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ 20/9, giá tăng 5-10% so với năm trước, cao nhất chặng Sài Gòn-Hà Nội hơn 3,7 triệu đồng.

Vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 được mở bán từ 8 giờ ngày 20/9, áp dụng cho khách mua trực tiếp tại nhà ga, các điểm bán vé hoặc đặt qua mạng. Mỗi khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Theo Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, giá vé Tết năm nay tăng do đưa vào khai thác 150 toa xe mới. Khách vẫn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi: mua vé xa ngày giảm 5-15%, vé tập thể giảm 2-12%, khứ hồi giảm 5% chặng về, sinh viên giảm 10-20%, người cao tuổi và trẻ em áp dụng chính sách hiện hành.

Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, hoặc qua ví điện tử như MoMo, ViettelPay./.