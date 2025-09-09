Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đầu tiếp nhận đăng ký mua vé tàu tập thể Tết 2026

Đối tượng được ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; các đơn vị trong, ngoài ngành đường sắt.

Tiến Lực
Ngành Đường sắt đã chuẩn bị các kế hoạch tăng cường chạy tàu trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Ngành Đường sắt đã chuẩn bị các kế hoạch tăng cường chạy tàu trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngày 9/9, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt) thông báo chính thức tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tập thể Tết Bình Ngọ 2026.

Thời gian dự kiến mở bán vé tập thể từ 8 giờ ngày 15/9.

Cụ thể, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tập thể cho cả lượt đi và lượt về (mỗi lượt từ 5 vé trở lên) từ ngày 9/9 đến 15 giờ ngày 14/9. Thời gian bán vé tập thể dự kiến từ 8 giờ ngày 15/9 đến hết ngày 19/9. Trong khi đó, thời gian mở bán vé tàu Tết cho cá nhân sẽ được công bố sau.

Đối tượng được Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; cùng các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.

Để đăng ký mua vé, các đơn vị cần mang theo giấy giới thiệu, danh sách hành khách và bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu của ngành đường sắt.

Danh sách phải ghi rõ, chính xác thông tin của người đi tàu; gồm họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân.

Các đơn vị có nhu cầu mua vé tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm, Đà Lạt để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Hồ Chí Minh #đăng ký #mua vé tàu #tập thể #Tết 2026 #Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục