Công khai giá vé, hạn chế chậm hủy chuyến bay, tăng chạy tàu hỏa dịp 2/9

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe.

Cục Đường bộ có trách nhiệm phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc", xe quá tải hoạt động; tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo hiệu giao thông; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của mưa lũ, tai nạn.

Cơ quan này được giao chỉ đạo nhà đầu tư BOT xây dựng phương án, kế hoạch, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện hạn chế tình trạng ùn tắc trước khi vào trạm thu phí đường bộ.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách tuyệt đối không đưa các phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng hoặc đã quá hạn kiểm định, thiếu các trang thiết bị cứu sinh cho hành khách vào khai thác trong bất kỳ điều kiện nào.

Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm soát an toàn bay; chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong kỳ nghỉ Lễ; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định.

Cục Hàng hải và Đường thủy VN có trách nhiệm chỉ đạo các cảng vụ kịp thời có biện pháp đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo khi có hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển của tàu thuyền.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch tăng tần suất chạy tàu trên các tuyến chính như Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội-Đà Nẵng, Sài Gòn-Đà Nẵng và các tuyến khu vực khác; thực hiện giảm giá vé cho các đối tượng hưởng chính sách; tăng cường chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách trên tàu và tại ga đảm bảo thuận tiện, an toàn; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng "cò vé", bán vé sai quy định…/.

