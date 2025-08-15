Lượng khách đi lại tại các bến xe Hà Nội dự báo tăng 350% dịp nghỉ lễ 2/9

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch lượng xe tăng cường xe khách nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách và chủ động trong công tác điều hành, tổ chức vận tải tại các bến xe trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày liên tục (từ ngày 30/8-2/9). Đây là thời điểm cuối mùa hè, nhu cầu đi lại, du lịch, tham quan của nhân dân dự kiến tăng mạnh, đặc biệt tại các tuyến nội đô, tuyến kết nối các bến xe, nhà ga, sân bay và các địa điểm vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, phố đi bộ.

“Dự kiến lượng khách và lượng xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ tăng cao từ chiều ngày 28-30/8 trên cả hai chiều đi và đến. Trong đó, lượng khách tăng cao vào ngày 1-2/9 và sẽ giảm dần vào các ngày 3-4/9,” ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đánh giá.

Cụ thể, tại Bến Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi khoảng 20.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượt xe dự kiến từ 850-900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá…

Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi khoảng 5.000 lượt khách/ngày, chiều về khoảng 1.500 lượt/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang…

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 950 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng,…

Nhìn nhận với các kỳ nghỉ lễ Quốc khánh hàng năm, thời gian cao điểm thường có sự tăng đột biến cả về lượng khách và lượng xe, vì vậy, theo ông Hùng, xe tăng cường của các đơn vị vận tải sẽ được huy động để bổ sung khi cần thiết, đối với các tuyến có lượng khách tăng quá cao sẽ huy động xe từ tuyến khác sang.

Trong trường hợp lượng xe của các đơn vị vận tải vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại hành khách, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ triển khai phương án huy động xe dự phòng đã được thuê từ trước kỳ nghỉ lễ để tăng cường trên tuyến phục vụ nhân dân.

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đưa ra con số tổng lượng xe tăng cường 1.000 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 324 xe, Bến xe Gia Lâm tăng cường 146 xe và Bến xe Mỹ Đình là 530 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của lượng hành khách.

Để phục vụ công tác tăng cường xe giải tỏa hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tạm cấp 700 phù hiệu xe tăng cường có thời hạn từ ngày 28/8-5/9, trong đó 400 phù hiệu xe tăng cường dưới 300km và 300 phù hiệu xe tăng cường trên 300km.

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị hoạt động buýt, chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động xe dự phòng nhằm giải toàn hết khách trong các ngày cao điểm.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định; kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ, hoặc giấy tờ không hợp lệ; xử lý đối với những xe vòng vo, dừng đỗ đón khách trái quy định trước cửa ra, gây mất trật tự, ùn tắc giao thông…/.

