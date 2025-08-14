Hãng bay bổ sung tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn dịp 2/9

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành Hàng không, các hãng hàng không bảo đảm phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, các hãng hàng không Việt Nam theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Hãng bay chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọn gói hàng không-du lịch gắn với các sự kiện chính trị-văn hóa nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho hành khách, kích cầu du lịch-vận chuyển trong dịp nghỉ lễ; thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ, lịch khai thác, phương án tăng chuyến.

Hãng hàng không chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để bảo đảm khai thác tối đa năng lực đội tàu bay, nhân viên hàng không (phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên…); thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, bảo đảm giá bán đúng quy định.

Hãng bay tăng cường công tác hỗ trợ hành khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và khu vực kios check-in, khuyến khích hành khách thực hiện thủ tục trực tuyến; bố trí nhân viên có thẩm quyền giải quyết kịp thời, trách nhiệm đối với các phản ánh, khiếu nại phát sinh; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài hoặc bị hủy; hạn chế tối đa việc dừng khai thác tàu bay vì lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến vì lý do của hãng hàng không.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kiểm tra rà soát, bổ sung bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, khẩn nguy đáp ứng theo phương án đã được phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và có phương án khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Các cảng hàng không bố trí bổ sung nhân viên hàng không, phương tiện, trang thiết bị trong khu vực cảng hàng không để thực hiện nhanh nhất các thủ tục phục vụ hành khách tại khu vực soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt chú trọng đối với Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Ngoài việc rà soát, tăng cường các biển báo thông tin, chỉ dẫn, hướng dẫn đối với hành khách, các cảng hàng không bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại cảng hàng không để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt; phối hợp với Sở Xây dựng địa phương để có phương án trung chuyển hành khách khi xảy ra ùn tắc tại khu vực cảng hàng không.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chủ trì, phối hợp với Cục Tác chiến, các hãng hàng không căn cứ kế hoạch bay phục vụ nhiệm vụ A80, triển khai các giải pháp điều hành bay, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng không.

VATM thực hiện nghiêm quy định an toàn bay; áp dụng giải pháp điều hành giảm ùn tắc tại các Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất; bố trí đủ nhân lực, duy trì chế độ trực, theo dõi sát hoạt động bay và báo cáo kịp thời khi có diễn biến bất thường; kiểm tra, rà soát hạ tầng, hệ thống và thiết bị bảo đảm hoạt động bay; có phương án duy trì thông suốt dịch vụ điều hành trong cao điểm Lễ 2/9.

Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn hàng không, cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không và khai thác vận chuyển hàng không, đặc biệt là việc thực hiện trách nhiệm của người vận chuyển và bảo đảm quyền lợi hành khách; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định…/.

