Sân bay Nội Bài dự kiến đón gần 110.000 khách trong ngày cao điểm dịp 2/9

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ trì Hội nghị hiệp đồng khai thác với sự tham gia của các đơn vị trọng yếu nhằm xây dựng các phương án linh hoạt phù hợp với giai đoạn cao điểm Quốc khánh 2/9.

Theo số liệu dự báo của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng khai thác trong dịp lễ sẽ tăng trưởng đột biến. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đang ở mức tăng trưởng đỉnh cao, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt khách, con số cao nhất từ trước đến nay. Sự gia tăng này đến từ việc nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự Đại lễ, cùng với sự kết nối mạnh mẽ của nhiều đường bay quốc tế được khai trương tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong thời gian qua.

Trong khi đó, dòng khách nội địa cũng được dự báo sẽ tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô để tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia được tổ chức nhân dịp này. Ước tính trong ngày cao điểm nhất, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.

Từ ngày 14/8-2/9, các hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ diễn ra hết sức nhộn nhịp với nhiều phương thức bay khác nhau.

Nhằm đảm bảo thành công của Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như đáp ứng nhu cầu của các đoàn khách quốc tế và đồng bào cả nước đến Hà Nội, tại Hội nghị các đơn vị đã thống nhất cao về công tác hiệp đồng chặt chẽ, chủ động tính toán các phương án có thể phát sinh để đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời.

Đại diện Công ty Quản lý bay miền Bắc cho biết quản lý bay đã có một thời gian dài hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tính toán phương án tối ưu nhất cho hoạt động hàng không dân dụng. Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong giai đoạn này đều được cân nhắc trên tinh thần giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Về phía các hãng hàng không và đơn vị phục vụ, các phương án đã được thống nhất triển khai như duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác Nội Bài (AOCC) để đảm bảo phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống; chủ động di chuyển các tàu bay đỗ qua đêm sang các sân bay lân cận nhằm giảm áp lực và ưu tiên vị trí đỗ cho các chuyến bay quốc tế đến trong dịp Đại lễ; chủ động nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài để sẵn sàng cho các tình huống phát sinh như phải bay chờ vì lý do khai thác hoặc do thời tiết.

Theo ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay tại Cảng đã có nhiều lần phối hợp điều hành hiệu quả các sự kiện kinh tế, chính trị trọng đại của đất nước.

“Với dịp lễ lớn năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán các phương án linh hoạt khi có các tình huống phát sinh, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Mỗi cán bộ, nhân viên các đơn vị hoạt động tại Cảng rất tự hào với những đóng góp trực tiếp cho Đại lễ quan trọng của đất nước," ông Hà nhấn mạnh./.

Từ 27/8-2/9: Vân Đồn làm sân bay dự bị cho Nội Bài phục vụ hoạt động A80 Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn làm sân bay dự bị tạm thời cho Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài từ 7h đến 17h từ ngày 27/8-2/9/2025 để phục vụ hoạt động A80.