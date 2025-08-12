Kỳ nghỉ lễ 2/9: Điểm đến nào được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất?

Với dấu mốc 80 năm Quốc khánh, dịp lễ nghỉ lễ 2/9 đang trở nên đáng mong đợi hơn bao giờ hết. Kết quả ghi nhận từ nền tảng trực tuyến Booking.com cho thấy du khách Việt có nhu cầu hài hòa giữa khám phá trong nước và trải nghiệm văn hóa quốc tế, phản ánh sự quan tâm của du khách cho những hành trình quen thuộc lẫn những chuyến phiêu lưu khám phá văn hóa mới.

Theo đó, các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ năm nay phản ánh tính đa dạng trong sở thích xê dịch của người Việt: từ những trung tâm văn hóa, lịch sử sôi động đến các bãi biển yên bình và những địa điểm với khí hậu mát mẻ.

Dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội với chuỗi các hoạt động và lễ hội sôi động đã trở thành tâm điểm. Với 31% du khách được thôi thúc lên đường đi du lịch để tham gia các sự kiện lớn và đặc biệt, không khó hiểu khi Thủ đô vươn lên dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, thu hút từ nhóm du khách cá nhân đến các gia đình và nhóm bạn muốn hòa mình vào không khí lễ hội.

Trong khi Thủ đô trở thành điểm hẹn cho những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa, các bãi biển của Việt Nam vẫn duy trì được sức hút với nhóm du khách muốn có một kỳ nghỉ yên bình. Do đó, Đà Nẵng xếp thứ hai trong số các điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất.

Thành phố biển đáng sống nổi tiếng với bầu trời xanh trong vắt và bờ biển êm ả hiền hòa là điểm đến lý tưởng cho cả nghỉ dưỡng lẫn trải nghiệm. Bên cạnh đó, các điểm đến khác như Nha Trang, Vũng Tàu, Huế, Hội An, Phú Quốc và Mũi Né cũng góp mặt trong danh sách, mỗi nơi đều mang sức hút riêng cho kỳ nghỉ tràn ngập nắng vàng.

Với 56% du khách Việt lên kế hoạch cho chuyến đi gần gũi với thiên nhiên, Đà Lạt xếp thứ ba trong danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất dịp Đại lễ sắp tới, nhờ bầu không khí mát lành và hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời đa dạng. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ năm, mang đến trải nghiệm độc đáo với nhịp sống sôi động, các điểm vui chơi giải trí phù hợp cho cả gia đình và những chương trình văn hóa đặc sắc.

Du khách Việt cũng tìm đến các điểm đến trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho kỳ nghỉ dài, với Bangkok là lựa chọn hàng đầu. Singapore kết hợp độc đáo giữa nhịp sống hiện đại, bản sắc văn hóa đậm đà và những mảng xanh trong thành phố đã tăng ba bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Seoul và Tokyo cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong lượng tìm kiếm nơi lưu trú. Hai thành phố này thu hút du khách Việt nhờ vẻ đẹp khi vào Thu cùng nhịp sống đô thị năng động. Các thành phố châu Á khác như Kuala Lumpur, Hong Kong và Đài Bắc tiếp tục được quan tâm nhờ nền ẩm thực phong phú, các hoạt động giải trí đa dạng và ưu điểm thuận tiện khi di chuyển./.

