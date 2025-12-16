Du lịch

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc là thành phố vui chơi đắt đỏ nhất thế giới

Chỉ 30% số người được hỏi sống tại Seoul cho biết ăn ngoài nhà hàng có giá phải chăng, 21% đánh giá tương tự đối với việc đi chơi đêm và 27% cho rằng các loại đồ uống giá rẻ.

Trần Quyên-Phong Hà
Người dân di chuyển trên phố ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo bảng xếp hạng do trang https://www.timeout.com/ thực hiện, thủ đô Seoul của Hàn Quốc được đánh giá là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2025 về chi phí vui chơi giải trí.

Đây là kết quả cuộc khảo sát đối với 18.000 người dân sinh sống tại hơn 100 thành phố trên khắp thế giới về chi phí sinh hoạt hằng ngày từ việc ăn ở nhà hàng, xem phim, hòa nhạc, uống càphê đến các hoạt động giải trí ban đêm.

Nhìn chung, chi phí sinh hoạt ở thành phố thường cao hơn so với các thị trấn nhỏ và vùng nông thôn, đặc biệt là chi phí thuê nhà và nhà ở.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát của Time Out tập trung vào chi phí vui chơi giải trí ở các thành phố và không hỏi về khả năng chi trả cho nhà ở, tiền thuê nhà và thực phẩm.

Theo bảng xếp hạng năm nay, thủ đô Seoul của Hàn Quốc nổi lên là thành phố đắt đỏ nhất. Chỉ 30% số người được hỏi sống tại Seoul cho biết ăn ngoài nhà hàng có giá phải chăng, 21% đánh giá tương tự đối với việc đi chơi đêm và 27% cho rằng các loại đồ uống giá rẻ.

Thủ đô Oslo của Na Uy cũng nổi tiếng là thành phố có giá các dịch vụ ăn uống đắt đỏ nhất thế giới. Chỉ có 24% người dân địa phương cho rằng mức giá ở đây là phải chăng.

Trong khi đó, thủ đô London của Anh được cho là nơi đắt đỏ nhất cho một đêm vui chơi, với chỉ 16% người dân cho rằng có giá cả phải chăng.

Tuy nhiên, London lại là một trong những thành phố rẻ nhất để thưởng thức nghệ thuật, với 83% người dân cho rằng nghệ thuật và văn hóa ở đây rẻ hoặc miễn phí.

Theo phóng viên TTXVN tại London, công chúng có thể tiếp cận các tác phẩm của những danh họa nổi tiếng như Monet, Michelangelo, Rembrandt hay Rubens, cũng như hàng nghìn hiện vật lịch sử, tại nhiều bảo tàng và phòng trưng bày mà không phải trả phí.

Bên cạnh đó, London còn có nhiều hoạt động miễn phí khác dành cho người dân và du khách, từ các chương trình hài kịch cho tới những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và động vật, góp phần phần nào giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt tại thành phố này.

Ngược lại, 2 thành phố Medellin và Bogotá của Colombia được đánh giá là những thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất khi 89% số người được hỏi ở Medellin cho biết ăn ở nhà hàng giá rất phải chăng, 83% cho biết giá đồ uống cũng rẻ và đến 94% đồng ý rằng mua một ly càphê cũng rẻ.

Ngoài ra, 2 thành phố lớn của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách những nơi có chi phí sinh hoạt thấp khi lần lượt 73% và 72% số người được hỏi cho rằng đi nhà hát ở Bắc Kinh và Thượng Hải không tốn nhiều tiền.

New Orleans là thành phố duy nhất ở Mỹ lọt vào danh sách các thành phố có chi phí sinh hoạt phải chăng./.

(TTXVN/Vietnam+)
