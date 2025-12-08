World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

Việt Nam một lần nữa được vinh danh tại World Travel Awards 2025 là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”, khẳng định sức hút di sản đa dạng, gắn với du lịch bền vững và thương hiệu quốc gia toàn cầu..

Mới đây, tại Lễ Chung kết Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) năm 2025 diễn ra tại Bahrain, Việt Nam một lần nữa được tôn vinh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”. Đây là lần thứ 6 Việt Nam nhận danh hiệu danh giá này, sau các năm 2019, 2020, 2022, 2023 và 2024.

Bình chọn của World Travel Awards cho thấy sức hấp dẫn vượt trội của hệ thống di sản Việt Nam với 9 di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, 16 di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản tư liệu được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và các di tích, di sản văn hóa cấp quốc gia trải dài trên cả nước.

Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành quốc gia có hệ thống di sản phong phú hàng đầu châu Á./.