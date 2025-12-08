Multimedia

World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

Việt Nam một lần nữa được vinh danh tại World Travel Awards 2025 là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”, khẳng định sức hút di sản đa dạng, gắn với du lịch bền vững và thương hiệu quốc gia toàn cầu..

Dương Linh
info-vietnam.jpg

Mới đây, tại Lễ Chung kết Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) năm 2025 diễn ra tại Bahrain, Việt Nam một lần nữa được tôn vinh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”. Đây là lần thứ 6 Việt Nam nhận danh hiệu danh giá này, sau các năm 2019, 2020, 2022, 2023 và 2024.

Bình chọn của World Travel Awards cho thấy sức hấp dẫn vượt trội của hệ thống di sản Việt Nam với 9 di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, 16 di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản tư liệu được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và các di tích, di sản văn hóa cấp quốc gia trải dài trên cả nước.

Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành quốc gia có hệ thống di sản phong phú hàng đầu châu Á./.

#Giải thưởng Du lịch Thế giới 2025 #Việt Nam điểm đến di sản hàng đầu #Di sản UNESCO Việt Nam #Du lịch bền vững và thương hiệu quốc gia #Hệ thống di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sa Pa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất. (Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Đi Sapa vào tháng 12 là hành trình đi tìm những khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên, từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sapa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất.

Linh vật của các kỳ SEA Games

Linh vật của các kỳ SEA Games

“The Sans” là hiện thân của các hình dạng và màu sắc độc đáo xanh lá cây, xanh lam, hồng, vàng và đỏ bắt nguồn từ họa tiết Thái Lan, đại diện cho cá tính, sự thống nhất và sự đa dạng văn hóa.

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.