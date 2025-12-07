Việt Nam là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2025

Danh hiệu “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” năm 2025 đồng thời là sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản song hành với phát triển du lịch bền vững.

Mới đây, tại Lễ Chung kết Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) năm 2025 diễn ra tại Bahrain, Việt Nam một lần nữa được tôn vinh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới.”

Đây là lần thứ 6 Việt Nam nhận danh hiệu danh giá này, sau các năm 2019, 2020, 2022, 2023 và 2024.

Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và bản sắc cộng đồng đã tạo nên sức cuốn hút riêng biệt, đưa Việt Nam trở thành điểm đến trải nghiệm được du khách quốc tế yêu thích.

Điều này cũng tạo động lực để các địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần khẳng định thương hiệu “Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận” trên bản đồ du lịch toàn cầu./.