Chủ tịch QH: Việt Nam muốn cùng các nhà khoa học thế giới đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu

Chủ tịch QH nhấn mạnh Việt Nam cam kết xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, an toàn, góp phần phát triển thế giới.

Tối 5/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ thường niên toàn cầu Vinfuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng”.

Giải thưởng chính - Vinfuture Grand Prize trị giá 3 triệu USD đã được trao cho nhóm nhà khoa học gồm Tiến sỹ Douglas R. Lowy; Tiến sỹ John T. Schiller; Tiến sỹ Aimée R. Kreimer và Giáo sư Maura L. Gillison vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa ung thư cổ tử cung do virus Papilloma ở người.

Khám phá này đã mở ra kỷ nguyên mới của phòng ngừa ung thư dựa trên miễn dịch và trở thành trụ cột trong chiến lược toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới.

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng các nhà khoa học thế giới đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu các vấn đề chung của nhân loại, thúc đẩy trao đổi học thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác chuyển giao công nghệ và triển khai các mô hình phát triển xanh, phát triển bao trùm; sẵn sàng đồng hành với các quốc gia, tổ chức, viện nghiên cứu trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam cam kết xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả và an toàn, góp phần tích cực trong sự phát triển của khu vực và thế giới./.