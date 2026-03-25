Tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026 của người dân Campuchia vào trung tuần tháng 4 tới, trong hai ngày 24 và 25/3, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã đến chúc Tết Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Đại tướng Mao Sophan, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Campuchia.

Ngày 25/3, tại trụ sở Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, trong không khí thân tình, hữu nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chuyển lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đại tướng Vong Pisen cùng toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường tình đoàn kết, hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Campuchia, góp phần củng cố tin cậy chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Trên cơ sở các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng và kết quả các cơ chế hợp tác giữa ba Đảng của Việt Nam-Campuchia-Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt tại khu vực biên giới; đồng thời phối hợp hiệu quả trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, cũng như tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Thay mặt Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Vong Pisen chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ nhân dịp Tết cổ truyền Campuchia năm 2026, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua được duy trì chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo nhân lực và phối hợp giữa các lực lượng.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia chúc mừng Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026 tại trụ sở Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, ngày 24/3/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tướng Vong Pisen nhấn mạnh Quân đội Hoàng gia Campuchia luôn trân trọng sự hỗ trợ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử, đặc biệt trong việc giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hợp tác xây dựng lực lượng vũ trang hiện nay.

Đại tướng Vong Pisen khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các quân, binh chủng, đẩy mạnh đào tạo năng lực và chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao năng lực quân đội, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực và củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Trước đó, ngày 24/3, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã đến chúc Tết cổ truyền Campuchia Đại tướng Mao Sophan, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Lục quân cùng các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ tại đây.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Lục quân hai nước thời gian qua, đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, góp phần củng cố quan hệ quốc phòng Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp Tết cổ truyền năm 2026 của người dân Campuchia diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới đây, trong những ngày qua, nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác sang chúc Tết các cơ quan, đơn vị phía Campuchia.

Trong số này, đoàn công tác Quân khu 7 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã đến chúc Tết cổ truyền Bộ Quốc phòng Campuchia và các đơn vị kết nghĩa ở thủ đô Phnom Penh; đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng đến chúc Tết cổ truyền tới lãnh đạo, nhân dân tỉnh Pursat của Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Đại tướng Tea Seiha (bên phải) tiếp Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) và đoàn công tác đến chúc mừng Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại các cuộc gặp, hai bên tái khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và thân tình Việt Nam-Campuchia, cũng như nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, cũng như thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng./.

"Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia" Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng cơ quan Mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia.