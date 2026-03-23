Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác giai đoạn 2026-2031

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã trao đổi và nhất trí nội dung hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Các nội dung hợp tác giữa hai bên gồm tập trung chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định. Ngoài ra, hai bên cam kết đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Thỏa thuận cũng nhấn mạnh vai trò của hai tổ chức trong việc giám sát các hiệp ước song phương và phối hợp chặt chẽ với phía Lào để phát triển khu vực.

Theo đó, hai bên cam kết thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống và nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và bền vững giữa hai nước. Phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác Mặt trận.

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cụ thể, Mặt trận các địa phương, nhất là vùng biên giới sẽ tăng cường giao lưu và vận động nhân dân xây dựng biên giới ổn định, hòa bình. Hai tổ chức Mặt trận sẽ phối hợp giám sát và thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các Hiệp định, Hiệp ước và thỏa thuận đã ký kết giữa chính phủ hai nước liên quan đến vấn đề biên giới và hợp tác song phương.

Trong giai đoạn tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ phối hợp tổ chức các buổi hội thảo về các lĩnh vực công tác Mặt trận bằng cả hai hình thức là trực tiếp hoặc trực tuyến. Cùng trao đổi các đoàn cán bộ Mặt trận sang nước của nhau để nghiên cứu và học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Ngoài ra, trong năm 2027, nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương, Việt Nam sẽ chủ trì phối hợp với Mặt trận Campuchia và Mặt trận Lào để tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 6 tại Việt Nam. Sự kiện này nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa ba tổ chức Mặt trận, góp phần vào sự phát triển chung của ba nước trong bối cảnh hội nhập.

Mặt trận các nước cũng phối hợp giám sát và thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các Hiệp định, Hiệp ước và kế hoạch hợp tác mà Chính phủ ba nước đã ký kết được triển khai thực tế và mang lại lợi ích cho nhân dân.

Vì vậy, Mặt trận ba nước đóng vai trò chủ chốt trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Bản Ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia giai đoạn 2024-2027 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, các tổ chức Mặt trận đóng vai trò tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của người dân về mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia. Thông qua đó, Mặt trận đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi nước trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ sự tin tưởng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Mặt trận, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước./.

