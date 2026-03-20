Campuchia phục dựng thành công pho tượng thần Shiva từ 10.000 mảnh vỡ

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia thông báo đã phục dựng thành công pho tượng Thần vũ điệu Shiva có niên đại 1.000 năm tuổi từ hơn 10.000 mảnh vỡ được thu thập từ nhiều thập kỷ trước.

Pho tượng bằng đá sa thạch cao 5m, nặng 7 tấn, với tạo hình 10 cánh tay và 5 khuôn mặt, có từ thế kỷ thứ 10. Đây là bảo vật thuộc về Koh Ker, kinh đô cổ của đế chế Khmer và là địa danh đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2023.

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho biết để "hồi sinh" pho tượng này, các chuyên gia Campuchia đã phối hợp với Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) thực hiện các bước suốt 5 năm qua.

Đến tối 18/3, pho tượng được đưa ra trưng bày để công chúng chiêm ngưỡng tại Trung tâm Bảo tồn Angkor ở thành phố Siem Reap.

Theo hồ sơ phục dựng, pho tượng bị quật đổ vào thế kỷ 14 và sau đó bị những kẻ cướp cổ vật đập phá thành hơn 10.000 mảnh vụn trong giai đoạn nội chiến tại quốc gia này.

Trong quá trình tái thiết, các chuyên gia đã ghi nhận 2.750 mảnh vỡ có bề mặt chạm khắc và xác định được hơn 700 điểm khớp nối quan trọng. Đại diện các đơn vị tham gia dự án nhấn mạnh việc phục dựng thành công pho tượng là minh chứng mạnh mẽ cho nỗ lực bảo tồn di sản.

Giới chức Campuchia kỳ vọng, sau khi hoàn tất trưng bày tại Siem Reap, bức tượng sẽ được đưa trở lại Koh Ker để thu hút thêm khách du lịch đến chiêm ngưỡng di sản này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang nỗ lực thu hồi và phục hồi các di sản bị thất lạc.

Tháng trước, nước này vừa đón nhận 74 cổ vật được hoàn trả từ các bộ sưu tập nước ngoài sau khi bị đánh cắp bất hợp pháp.

Các chuyên gia ước tính hàng nghìn cổ vật đã bị buôn lậu ra khỏi Campuchia trong giai đoạn bất ổn từ giữa những năm 1960 đến những năm 1990./.

Campuchia tiếp nhận 70 cổ vật bị đánh cắp trở về từ Mỹ Đợt trao trả mới nhất gồm 70 đồ tạo tác của người Khmer, trong đó có tượng đá chiến binh thần thoại từ sử thi Mahabharata của người Hindu, các vị thần Shiva và Uma, phần đầu của pho tượng Lokeshvara.