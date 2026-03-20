Nét riêng độc đáo của đua ngựa vùng cao thu hút du khách

Sau những năm gián đoạn do COVID-19, Giải đua ngựa xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang) đã chính thức được tổ chức trở lại trong hai ngày 19-20/3, mang theo không khí rộn ràng của lễ hội truyền thống và thu hút hàng vạn người dân, du khách thập phương.

Từ sáng sớm, từng dòng người đã nối nhau đổ về sân đua. Trên các triền đồi, dọc hai bên đường chạy, khán giả đông kín, tiếng reo hò hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập tạo nên một không gian lễ hội sôi động. Những chú ngựa thồ quen thuộc trên nương rẫy hôm nào nay trở thành “chiến mã” thực thụ, tung vó trên đường đua rực nắng đầu Xuân.

Giải năm nay có sự tham gia của 50 ngựa đua cùng các nài ngựa đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh như: Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội... Không chỉ là cuộc tranh tài thể thao, đây còn là dịp hội tụ, giao lưu văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Theo điều lệ do Ban Tổ chức ban hành, giải được tổ chức theo hình thức thi đấu vòng loại và chung kết, với cự ly 1.500m (tương đương 5 vòng chạy), yêu cầu cao về kỹ thuật điều khiển, bản lĩnh và sự phối hợp ăn ý giữa người và ngựa. Vì vậy, mỗi vòng đua không chỉ là cuộc so tài tốc độ mà còn là màn trình diễn kỹ năng đầy kịch tính.

Trong ngày 19/3, các lượt đua vòng loại diễn ra sôi nổi, lựa chọn những “chiến mã” xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Đến sáng 20/3, không khí trên sân đua như vỡ òa khi các tay đua bước vào chặng tranh tài quyết định. Những cú bứt tốc ở khúc cua, những pha nước rút nghẹt thở trong tiếng cổ vũ vang dội khiến người xem không thể rời mắt.

Kết thúc cuộc đua, kỵ mã mang số áo 52, anh Nguyễn Văn Sơn (trại ngựa Redlion Thanh Hóa) đã xuất sắc cán đích đầu tiên, giành giải Nhất với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Khán giả chen kín các triền đồi, theo dõi Giải đua ngựa xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang) sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ông Vũ Tiến Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Lưu, Trưởng Ban Tổ chức giải chia sẻ: “Việc khôi phục Giải đua ngựa sau thời gian gián đoạn không chỉ đáp ứng mong mỏi của người dân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Chúng tôi kỳ vọng giải sẽ từng bước trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Phù Lưu.”

Thực tế cho thấy, sức hút của giải đua không chỉ nằm ở những vòng đua gay cấn mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi chú ngựa, mỗi nài ngựa. Đó là những người nông dân chân đất, quen với ruộng nương, những chuyến hàng trên lưng ngựa, nay trở thành những “kỵ sĩ” dũng mãnh. Không yên cương cầu kỳ, không huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên nét riêng độc đáo của đua ngựa vùng cao.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) không giấu được sự hào hứng: “Tôi đã từng xem nhiều giải đua ngựa, nhưng ở đây rất khác. Ngựa là ngựa thồ thật, người cưỡi là người dân địa phương, nên cảm giác rất chân thực và gần gũi. Không khí thì quá tuyệt vời, vừa sôi động, vừa đậm chất văn hóa vùng cao.”

Giải đua ngựa Phù Lưu được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội chợ Thụt truyền thống - một sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân địa phương vào dịp đầu Xuân. Không chỉ mang ý nghĩa vui Xuân, giải còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tạo không khí phấn khởi, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của vùng đất này.

Trong dòng chảy phát triển du lịch hiện nay, những sự kiện mang đậm bản sắc như Giải đua ngựa Phù Lưu đang dần trở thành “điểm hẹn” hấp dẫn. Không cần những sân vận động hiện đại hay kỹ thuật cầu kỳ, chính sự nguyên sơ, mộc mạc và giàu tính truyền thống đã tạo nên sức hút riêng biệt.

Và rồi, khi những vòng đua khép lại, bụi đường lắng xuống, tiếng vó ngựa dần xa, đọng lại trong lòng người xem không chỉ là cảm giác mãn nhãn, mà còn là niềm tin vào sự hồi sinh của một nét văn hóa đẹp.../.

Một số lễ hội và giải đua ngựa truyền thống ở Việt Nam Các lễ hội và giải đua ngựa truyền thống Việt Nam đều bắt nguồn từ sinh hoạt cộng đồng dân gian như một hình thức giải trí, thể thao lành mạnh, phản ánh rõ nét nếp sinh hoạt và văn hóa độc đáo.