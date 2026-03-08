Tối 8/3, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Hoa ban - Khát vọng Điện Biên” đã chính thức khai mạc.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Điện Biên, diễn ra từ ngày 6-12/3.

Dự và phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Lễ hội Hoa ban không chỉ là sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc của Điện Biên, mà còn là không gian gắn kết, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Điện Biên là vùng đất kết tinh của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên độc đáo. Nơi đây ghi dấu Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.”

Trên mảnh đất ấy, hoa ban đã trở thành biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Mỗi mùa hoa nở cũng là lúc Điện Biên bừng lên sức sống mới, mở ra những mùa hội rộn ràng, gắn kết con người, văn hóa và du lịch. Từ cảm hứng đó, Lễ hội Hoa Ban đã trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch đặc sắc của tỉnh Điện Biên và của cả vùng Tây Bắc trong mỗi mùa ban về.

Với chủ đề xuyên suốt là tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và tinh thần lịch sử Điện Biên Phủ, Lễ hội Hoa Ban 2026 tiếp tục được xác định là sự kiện văn hóa-du lịch trọng điểm, hướng tới quảng bá sâu rộng hình ảnh, giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026 với chủ đề “Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên.” (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc nghệ thuật được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại; carnaval đường phố quy mô lớn; liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc; trình diễn thực cảnh “Huyền tích U Va;” các giải thể thao truyền thống như đẩy xe đạp thồ, tải đạn, kéo pháo; không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa-du lịch và Chợ phiên OCOP.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, lễ hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Điện Biên tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Điện Biên mong muốn tiếp tục xây dựng Lễ hội Hoa Ban trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu và thương hiệu riêng có của Điện Biên, góp phần khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm phát huy hào khí Điện Biên Phủ, biến tinh thần chiến thắng năm xưa thành động lực phát triển hôm nay.

Tỉnh xác định du lịch là một trong những động lực quan trọng, ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển địa phương theo hướng “xanh, thông minh, bền vững.”

Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, nhất là cao tốc, điểm đến du lịch như công viên chủ đề về hoa ban, bản du lịch cộng đồng và nâng cấp dịch vụ du lịch...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Điện Biên là vùng đất hội tụ tinh hoa của núi rừng Tây Bắc, biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc.

Với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” - mảnh đất của thiên nhiên hùng vĩ đã trở thành khúc tráng ca hào hùng của ý chí độc lập, khát vọng tự do và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc,” mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Hơn 7 thập kỷ trôi qua, nhưng tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” của Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn luôn luôn vang vọng, trở thành nguồn sức mạnh to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực để thế hệ hôm nay, mai sau mãi mãi khắc ghi, biết ơn sự hi sinh và công lao của thế hệ cha ông; với sự khắc ghi “Xương máu đồng bào - Công lao lịch sử” để đất nước được “nở hoa độc lập, kết trái tự do,” nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; vững tin, tiếp bước con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.

Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế duy trì đà bứt phá; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được đẩy mạnh; diện mạo tỉnh nhà ngày càng thay da đổi thịt; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, phát triển.

Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, trong đó có Lễ hội Hoa ban hằng năm - nhịp cầu kết nối lịch sử hào hùng của dân tộc với sức sống bất tận của thiên nhiên; dòng chảy hòa quyện đưa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn với các giá trị văn hóa giàu bản sắc vùng Tây Bắc trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển.

Thủ tướng cho rằng Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn; là dịp để nhân dân và du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, tìm hiểu thêm nét đẹp văn hóa, lịch sử và bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tổ chức chu đáo, thành công Lễ hội Hoa ban hằng năm; đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về văn hóa, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo, hướng tới hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Do đó, cùng cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên “đã nỗ lực rồi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đã quyết tâm rồi phải quyết tâm cao hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi phải hành động quyết liệt hơn nữa,” có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện bằng được những mục tiêu chiến lược quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tỉnh Điện Biên thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là xây dựng các cơ chế, chính sách tạo đột phá trong huy động nguồn lực, quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng, bảo tồn di sản và phát triển văn hóa-du lịch bền vững; thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành cùng Điện Biên và cả vùng Tây Bắc theo tinh thần “cả nước vì Điện Biên - Tây Bắc và Điện Biên - Tây Bắc vì cả nước”.

Thủ tướng khẳng định sự biết ơn và tri ân sâu sắc những hy sinh to lớn của nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc của Tổ quốc như lời khắc ghi tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ: “Liệt sỹ Điện Biên - Hiển linh hội tụ;” “Xương máu đồng bào - Công lao lịch sử;” “Núi rừng Tây Bắc - Khí phách tôn thần.”

Thủ tướng đặt trọn niềm tin và sự kỳ vọng về một Điện Biên đoàn kết, thống nhất, một lòng phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, tràn đầy sức sống và giàu bản sắc.

Thủ tướng tin tưởng Điện Biên sẽ trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội, điểm đến hấp dẫn, đặc sắc về văn hóa, lịch sử, du lịch của Việt Nam, góp phần tạo động lực đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên.” Chương trình được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật và chiều sâu tư tưởng, mở ra không gian văn hóa đặc sắc, nơi lịch sử, truyền thống và khát vọng phát triển của vùng đất cực Tây Tổ quốc hòa quyện trong ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn. Chương trình gồm 3 chương, được kết nối bằng âm nhạc, vũ đạo và trình chiếu ánh sáng.

Chương 1 với chủ đề “Mạch nguồn Tây Bắc” đã khẳng định chiều sâu văn hóa và lịch sử của vùng đất. Những giai điệu dân gian Tây Bắc, các loại hình diễn xướng truyền thống cùng hình ảnh hoa ban, biểu tượng của núi rừng Điện Biên được tái hiện giàu tính biểu đạt.

Chương 2 đề cập đến “Sức sống người vùng cao,” thể hiện rõ nét hành trình vươn lên của con người Điện Biên sau những năm tháng gian khó. Từ chiến trường ác liệt năm xưa, vùng đất này từng bước chuyển mình mạnh mẽ, khai mở các công trình hạ tầng, phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Chương 3 “Hoa của đất trời - hội tụ và lan tỏa” mang màu sắc rực rỡ của thời đại mới, khắc họa bức tranh Điện Biên trong tiến trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Các tiết mục âm nhạc hiện đại, tiết tấu trẻ trung, kết hợp hiệu ứng sân khấu và công nghệ trình diễn đương đại, tái hiện hình ảnh một Điện Biên năng động, thân thiện, giàu bản sắc và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Với quy mô dàn dựng lớn, nội dung có chiều sâu và sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ, “Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên” trở thành đêm nghệ thuật với điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội năm nay, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch sôi động tại Điện Biên./.

