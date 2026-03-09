Quảng Ninh rà soát, diễn tập sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

Tỉnh Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu chính thức, công tác rà soát, kiểm tra và diễn tập đang được triển khai quyết liệt tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sáng 9/3, Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh do Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại hai xã Quảng La và Thống Nhất.

Qua báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn công tác ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong việc bám sát tiến độ quy định.

Xã Quảng La đã tổ chức 5 đơn vị bầu cử với 19 khu vực bỏ phiếu, phục vụ cho 6.176 cử tri. Xã Thống Nhất có quy mô lớn hơn với 12.545 cử tri, được bố trí tại 6 đơn vị bầu cử và 20 khu vực bỏ phiếu.

Chỉ đạo tại các địa phương trên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, trong những ngày tới, các địa phương cần đặc biệt chú trọng đến công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc siết chặt an ninh trật tự và xây dựng phương án bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.

Cùng ngày 9/3, tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Hà Tu, Ủy ban Bầu cử địa phương đã tổ chức buổi diễn tập quy mô về Lễ khai mạc và quy trình bỏ phiếu. Đây là bước tập dượt quan trọng nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức vào 15/3 tới.

Buổi diễn tập không chỉ có các nghi lễ hành chính như chào cờ, kiểm tra niêm phong hòm phiếu hay phát thẻ cử tri, mà còn lồng ghép nhiều tình huống giả định phát sinh.

Điều này giúp các thành viên Tổ bầu cử rèn luyện kỹ năng xử lý linh hoạt, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân.

Ngay sau đó, Ủy ban Bầu cử phường Hà Tu đã tổ chức rút kinh nghiệm trực tiếp với tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn để thống nhất phương án hành động.

Tại phường Tuần Châu và các khu dân cư khác, công tác cấp phát thẻ cử tri đang được thực hiện khẩn trương. Các địa phương liên tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri để đảm bảo không một công dân nào bị bỏ lỡ quyền bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không chỉ về thời gian, địa điểm bỏ phiếu mà còn giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Việc nắm bắt đặc điểm từng nhóm cử tri để vận động tham gia đầy đủ được xác định là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm thành công của "Ngày hội non sông."

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ từ cấp tỉnh đến từng khu vực bỏ phiếu, Quảng Ninh đã sẵn sàng để cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh trong nhiệm kỳ mới./.

